Sosyal medyada canlı yayın yapan 3 kişinin katil zanlısı yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde dün gece 3 kişiyi öldürdüğü ve sosyal medyadan yayın yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Balıkesir’in Havran ilçesinde dün gece 3 kişiyi öldürdüğü ve sosyal medyadan yayın yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Havran’da dün gece meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralayan katil zanlısı A.S. jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesinde Havran’ın Eseler Mahallesi girişinde yakalandı.
Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra geceyi bir dağ evinde geçirdiği iddia edildi.
Zanlı, cinayetin ardından sosyal medyadan canlı yayın yapmıştı.