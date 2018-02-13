Sorunsuz araç muayenesi için dikkat edilmesi gereken püf noktaları

Güvenlik trafik ve seyahat için belli sürelerde TÜVTürk'te yaklaşık 100 nokta zorunlu kontrolden geçen araçların "ağır kusurlu" sayılmaması için sürücülerin dikkat etmesi gereken küçük püf noktaları bulunuyor.

Güvenlik trafik ve seyahat için belli sürelerde TÜVTürk’te yaklaşık 100 nokta zorunlu kontrolden geçen araçların “ağır kusurlu” sayılmaması için sürücülerin dikkat etmesi gereken küçük püf noktaları bulunuyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği standartlarda hizmet veren TÜVTürk’te yaklaşık 100 noktalık zorunlu kontrolden geçen araçların “ağır kusurlu” sayılmaması için sürücülerin küçük gördüğü ancak önemsenmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.

Kusurlu frenler, eksik veya çalışmayan emniyet kemerleri, ön cam çatlağı, arızalı silecek suyu pompası, elektrik aksamı ve kalorifer sistemindeki arıza, şase ve kaporta çürükleri gibi nedenlerle araçlar “emniyetsiz” veya “ağır kusurlu” sayıldığından muayeneden geçemiyor. Eksikliklerin giderilmesi için ise 1 ay süre tanınıyor.

Vize işlemi öncesinde eksiklikler ustalar tarafından giderilebiliyor

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için 305,62 lira, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için 226,56 lira, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için 115,64 lira ödenerek TÜVTürk’te yaptırılan muayenelerden bazı araçlar, çeşitli nedenlerle geçemiyor.

Kontroller sonucu araçlar, “kusursuz”, “hafif kusurlu”, “emniyetsiz” veya “ağır kusurlu” olmak üzere derecelendiriliyor. Muayene sonucunda aracın “emniyetsiz” veya “ağır kusurlu” bulunması halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir ay süre tanınıp, bu zaman zarfında araca rapor verilmiyor. Söz konusu araçların eksiklerinin verilen zaman içinde giderilip yeniden muayeneden geçmesinin ardından rapor veriliyor.

Fren kusuru, emniyet kemerinin olmaması ya da arızası, ön cam çatlağı, silecek suyu pompası arızası, elektrik aksamı ve kalorifer sistemindeki arıza, şase ve kaporta çürükleri gibi nedenlerle “emniyetsiz” veya “ağır kusurlu” sayılan araçların, muayeneden bir seferde geçmesi için vize işlemi öncesinde 20 ila 100 lira arasındaki bedellerle bu eksiklikler ustalar tarafından giderilebiliyor.



“Küçük kontrollerle TÜVTürk’teki muayeneden geçilebilir”

Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların TÜVTürk’e gidip eksiklikleri nedeniyle geri dönmemesi için araçlarına öncelikle bir uzman taraından bakım yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Eskişehir Sanayi Çarşısı’nda işin uzmanı ustalarının bulunduğunu ifade eden Karamanlı, şöyle konuştu:

“Her fren ustamızın TÜVTürk’te bulunan fren test cihazları bulunuyor. Aracın frenlerinin sağlıklı olması gerekiyor. Birçok kişi aracı, frenlerinin standart değerlere uymadığından muayeneyi geçemiyor. Fıskiye veya kalorifer arızası ile ön cam çatlağı gibi önemsiz görülen bazı eksiklikler nedeniyle araçlar ağır kusurlu görülüp vize alamıyor. Bunun önüne geçebilmek için özellikle belli yaşın üzerindeki araçların sahipleri vize öncesi cüzi ücretlerle bu alanda uzman ustalarımızdan hizmet alabilir.”



“TÜVTürk’e tekrar tekrar gidip gelmekten kurtulun”

Kentte uzun yıllardır TÜVTürk öncesi araç bakımı yapan şirketin sahibi Ümit Alan, aracın muayeneye hazırlanmasının önemine değinerek, vergi borcundan en ufak hasarına kadar burada kontrolleri yaptıklarını vurguladı.

Egzoz emisyonu, fren, emniyet kemeri, ön cam çatlağı, silecek suyu pompası, lastikler, lamba, kalorifer sistemi gibi yaklaşık aracın 100 noktasını kontrol ettiklerini anlatan Alan, “Araçlar, genellikle fren kusurları, şase ve kaporta çürükler, elektrik aksamı ve kalorifer sistemi arızaları nedeniyle muayeneden geçemiyor. Vatandaşlar araç muayene hazırlık noktalarına gelirlerse 20 ila 100 lirası arasında ücret ödeyerek TÜVTÜRK’e tekrar tekrar gidip gelmekten kurtulabilir.” diye konuştu.