“SOBE üzerinde 5 yıl emek verilen büyük bir hayalin ürünü”

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)'ni faaliyetleriyle yerli ve yabancı birçok kuruluşa ilham olmaya devam ediyor.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)’ni faaliyetleriyle yerli ve yabancı birçok kuruluşa ilham olmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye’ye kazandırılan ve faaliyetleri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı eliyle sürdürülen SOBE örnek olmaya devam ediyor. Merkezin faaliyetleri ve işletme sistemi hakkında bilgi almak isteyen yerli ve yabancı birçok heyet merkezi ziyaret ediyor. Kosova Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Selim Pacolli ve beraberindeki heyet SOBE’yi ziyaret etti. Heyet ziyaretin ardından Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile de görüştü. Priştine heyetine SOBE’yi anlatan Başkan Altay ve Rektör Şeker, SOBE’nin kuruluş ve işletme aşamasındaki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

“Sizlerin fikir ve tecrübeleri bizim için rehber olacak”

Konya’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden ve ev sahipliğinden dolayı Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür eden Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Selim Pacolli, “Böyle güzel bir ortamda sizlerin misafiri olmak bizim için büyük onur. Bugün katkılarınızla inşa edilmiş olan SOBE Merkezi’ni ziyaret ettik. Çok mükemmel ve beklentilerimizin üzerinde bir merkez bulduk. Böyle bir merkezin kurulmasından dolayı göstermiş olduğunuzu katkılardan dolayı sizleri kutluyorum. Bizlerde Pristine’de bu tarz bir merkez kurmak için çalışma yürütüyoruz ve heyetimizle birlikte merkezinizi ziyaret ettik. Otizmli bireyler toplumun bir parçası ve dolayısıyla bu insanlara da gerekli özen ve ehemmiyeti göstermek hepimizin için büyük sorumluluk. Bu konuda sizlerin fikir ve tecrübeleri bizim için rehber olacak. Gösterdiğiniz ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yeni bir model ortaya koymaya çalışıyoruz”

SOBE’nin üzerinde 5 yıl emek verilen büyük bir hayalin ürünü olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Merkez çalışmaların tamamlanması ile öğrencilere hizmet vermeye başladı. Sadece bina ile ilgili değil işletme mantığı olarak da yeni bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. Belediye, üniversite ve vakıf olmak üzere üçlü bir yapı şeklinde çalışıyoruz. Türkiye bu konuda oluşan uzun bir boşluk var ve bu boşluğu gidermek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Burada tek amacımız otizmli çocuklarımız ve ailelerine faydalı olabilmek. Ayrıca merkezimizin bu konuda yaptığı çalışmalarının yerli ve yabancı birçok işletmeciye örnek olması bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah bu deneyimlerimizin sizlerin çalışmalarınıza katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sizleri Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



“SOBE konusunda deneyimler ortak akılla toplandı”

Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin birçok konuda işbirliği içerinde çalıştığını ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Özellikle SOBE Sayın Başkanın öncelikli olarak kendisinin belediyecilik faaliyetleri dışında toplumda böyle boş ve ilgilenilmemiş olan alanı tespit ederek engellilere yönelik başlatmış olduğu ve bizim de dahil olduğumuz bir proje. SOBE konusunda özellikle yurt dışı deneyimler yerinde gidilerek ve Türkiye’deki bu konuda çalışma yapan ilgili kuruluşlardan da görüşleri alınarak bu konuda yapılması gereken işlemler kendi içerisinde bir ortak akılla toparlandı. Mimari ve mühendislik açısından dikkat edilmesi gereken bu tür hizmet sunacak binalarda olması gereken özellikler kurgulandı. Binadan sonraki süreçlerin yani bunun finansı ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek kuşakları devredilmesi ve hizmet alanının nasıl korunacağı şeklindeki çalışmalar tamamlanarak hizmete girmiş oldu. Bizler de üniversite olarak teşhisten tedavi sınıflandırmasına kadar da destek vermiş oluyoruz” dedi.