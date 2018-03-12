SOBE tarafından otizm anlatıldı

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) tarafından düzenlenen programda otizm hakkında bilgi verilirken vakfın hizmetlerine de değinildi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) tarafından düzenlenen programda otizm hakkında bilgi verilirken vakfın hizmetlerine de değinildi.

SOBE Başkanı Mustafa Ak, vakıf olarak önemli görevler üstlendiklerini belirterek, Sare Davutoğlu sayesinde büyük mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Mustafa Ak, Selçuklu Belediyesinin SOBE’nin tüm mali giderlerini karşıladığını söyleyerek, “Yönetimden arkadaşlarımızla, hayırseverlerimizi ziyarete gittiğimiz zaman en çok sorulan soru kamu yararına dernek olup olmadığımız. Konya’da inşallah biraz mesafe katettik. Hayırseverlerimizin bazıları destek sözü verdiler. Ama eğitim kadromuzun da genişlemesiyle masraflarımız giderlerimiz arttı. Şuan önümüzdeki en önemli aşama dediğimiz kamu yararına vakıf konusunu aşmak” ifadelerini kullandı.

“Otizm üç yaşında fark ediliyor”

SOBE’nin bir parçası olmanın kendilerini gururlandırdığını kaydeden SOBE Eğitim Direktörü Prof. Dr. Bünyamin Birkan otizm hakkında bilgi vererek otizmin doğuştan gelen bir zihinsel yetersizlik olduğunu ve ancak üç yaşında fark edilebileceğini aktardı. Otizme neyin, neden olduğunu bilmediklerinin altını çizen Bünyamin Birkan, “Genetik faktörler, çevre kirliliği varsayımlar arasında yer alıyor. Otizmin belirtilerini iki grupta toplayabiliyoruz. Birincisi sosyal yetersizlik. İletişim kurmakta zorlanıyorlar. Bazıları yaşam boyunca konuşma becerisini edinemiyor. Bazılarının konuşmalarında bir problem olmasa da konuşmayı tercih etmiyorlar. Otizmli çocuklar insanlarla olaylarla objelerle ilgilenmiyorlar. Fiziksel olarak normal gelişen çocuklardan bir farkları yok” diye vurguladı. Birkan, Otizmin belirtilerinden ikinci grubun ise davranış bozuklukları olduğunu, bazılarının öfke krizi geçirdiğini ve bunun nedenini anlamadıklarını da söyledi.

“Eğitimle onların hayatını kurtarabiliyoruz”

Otizmli bireylerin sadece yüzde 60’ında otistik belirtiler olduğu bilgisini veren Birkan, “Yüzde 30’unda otizme eşlik eden zihinsel sorunlar var. Burada ciddi öğrenme sorunları görebiliyoruz. Yüzde 10’unda dahî dediğimiz çok üstün özel yetenekler görülebiliyor. Müziğe, sanata karşı. Otizmin tarihi çok eskilere dayanıyor. Bugüne kadar çok kıymetli çalışmalar var ama bunlardan en etkilisi burada verilen iyi eğitim metotları. Yaklaşık yüzde 50’si doğru bir eğitimle bizler gibi yaşam sürebiliyor. Eğitimle onların hayatını kurtarabiliyoruz. Dünyada her 60 çocukta bir otizm görülüyor. Bu inanılmaz bir artış. Bu tamamen bir varsayımdı. Sağlık bakanlığı bu oranları doğruladı. Türkiye’de daha kapsamlı daha detaylı çalışmalara yer vermek gerekiyor” dedi.



“Hem kurumsal hem bireysel destek”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk SOBE’ye gelmeden önce otizmin ne olduğunu bilmediğini buraya gelerek çok farklı bir dünyanın olduğunu öğrendiğini vurguladı. Toplum olarak bazı şeyleri kaçırdıklarını ifade eden Başkan Öztürk toplumda farz-ı kifâyeyi yerine getirebilmek için herkesin destek olması gerektiğinin altını çizerek “Bakanlıkla bir görüşme yapacağız. Ticaret odası olarak SOBE hakkında kurumsal bir şey yapabilir miyiz diye. Uğur İbrahim Altay’dan Allah razı olsun buraya kadar getirdiler ama bunun devam etmesi gerekiyor. Bir şekilde buranın kazanması gerekiyor. Hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda desteklendirmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Tek amacımız eğitim değil”

Dr. Sare Davutoğlu ise buradaki tek amacın eğitim olmadığını ve otizmin henüz nedeninin bilinmemesinden dolayı imkanlar iyileştikçe araştırma yapmayı da hayal ettiklerini kaydetti. Genetik ve epigenetik diye bir olgu olduğunun bilgisini veren Dr. Davutoğlu “ Özellikle hepimiz taşıyoruz. Kendi evlatlarımızdan da biliriz. Ama her birinde farklı özellik ortaya çıkıyor. Bu özelliklerden hastalık derecesinde meydana gelen bazı hususlar var. Bunları biz epigenetik olarak sınıflandırıyoruz. Kosova’da bir vakaya şahit oldum. Üçüz çocuklardan ikisi otizmli, biri değil. İki erkek bir kız. erkek biraz daha sağlıklı. Cinsiyette burada fark etmiyor. Belki biz Türkiye’den Konya’dan bir şey çıkartabileceğiz bu ne kadar güzel olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bilim kurgu toplantısına geçildi.

Programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Dr. Sare Davutoğlu, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, SOBE Başkanı Mustafa Ak, SOBE Eğitim Direktörü Prof. Dr. Bünyamin Birkan, ve çok sayıda davetli katıldı.