‘Sizler, Hasta ve Yakınlarının Umut Kaynağısınız’

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Evde Sağlık Ekiplerine sağlık hizmeti sunumu sırasında kullanılmak üzere tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi. Evde bakım hastalarına verilen hizmetlerin sisteme girilmesi, reçete yazılması ve barkod çıkartılmasında teknolojik kolaylık sağlayacak olan projenin evde sağlık hizmeti sunan ekipler için büyük kolaylıklar sağlayacağı açıklandı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Evde Sağlık Ekiplerine sağlık hizmeti sunumu sırasında kullanılmak üzere tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi. Evde bakım hastalarına verilen hizmetlerin sisteme girilmesi, reçete yazılması ve barkod çıkartılmasında teknolojik kolaylık sağlayacak olan projenin evde sağlık hizmeti sunan ekipler için büyük kolaylıklar sağlayacağı açıklandı.

Evde Sağlık Hizmeti sunan ekiplere tablet dağıtım organizasyonunun gerçekleştirildiği toplantıya katılarak bu hizmeti sunan doktor ve sağlık çalışanlarına seslenen AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, “Yatağa bağımlı hastalara sağlık hizmeti sunarak son derece kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Sizler, evde sağlık hastaları ve yakınları için bir ışık, bir umut olarak sahada görev yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi. Evde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının istek ve talepleri ile ilgili olarak da gerekenlerin yapılabilmesi adına çalışacaklarını vurgulayan Ağralı, “Toplantıda almış olduğunuz notları rapor halinde bizlere sunmanız halinde gerekli mevzuat düzenlemelerini hızla gerçekleştirmek için adımlarımızı atacağız ” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde yeni bir vizyon ile sağlık hizmeti sunacaklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da yaptığı konuşmada evde sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Evde sağlık hizmeti sunan ekiplerin evde muayene, kan tahlili, fototerapi, diş tedavisi ve pansuman gibi her türlü hizmeti sunduğunun da altını çizen Prof. Dr. Koç, “ Evde yatağa bağlı hastası olan aileler için o hastanın ilaçlarının yazdırılması, pansumanlarının yaptırılması ve tedavilerinin düzenlenmesi ailelerimiz için büyük bir yük. İşte sizler verdiğiniz hizmetler bu yükü ortadan kaldırıyorsunuz” dedi. Her insanın verilen bu hizmete bir gün ihtiyaç duyabileceğini de vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Hiç tanımadığınız birinin evine gidip orada sağlık hizmeti sunmak gerçekten fedakârlık isteyen bir iş, kolay bir mesai değil. Gittiğiniz yerlerde ne tür insanlarla karşılaşabileceğinizi bilmiyorsunuz. Bu işin hem psikolojik hem de bedensel olarak bir bedeli var. Yaptığınız zor ama duası bol olan bu görevde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın evde sağlık hizmetlerini özellikli birim haline getirmek için çalışmalar yaptığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Koç, “Bizlerde Bakanlığımızın yaptığı bu çalışmayı destekliyor ve gerçekleşmesini istiyoruz. Sizlerin özellikli birim haline gelmeniz bizleri de son derece memnun edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Tablet dağıtım töreninde Kamu Hastaneleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Durgut da bir konuşma yaparak dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sağlık çalışanlarını uyardı. Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Semra Arıbaş’ın yaptığı sunum ile devam eden toplantı Evde Sağlık hizmetleri verilerinin katılımcılarla paylaşılması, karşılıklı soru-cevap, fikir alışverişi ve tablet dağıtımı ile sona erdi.