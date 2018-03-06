Sızıntı son anda önlendi, kura ertelendi!

Avukatlıktan hâkim-savcılığa geçecek yaklaşık bin hâkim-savcı adayının, 150’den fazlasının FETÖ bağlantılı olduğu anlaşılınca Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak kura töreni ertelendi.

Avukatlıktan hâkim-savcılığa geçecek yaklaşık bin hâkim-savcı adayının, 150’den fazlasının FETÖ bağlantılı olduğu anlaşılınca Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak kura töreni ertelendi.

FETÖ’nün yargıya sızma girişimlerinden sonuncusu son dakikada önlendi. Avukatlıktan hakim-savcılığa geçecek yaklaşık bin hakim-savcının 150’den fazlasının FETÖ bağlantılı olduğu anlaşılınca Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak kura töreni ertelendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) internet sitesinde dün şu kısa açıklama yer aldı: 5 Mart 2018’de yapılması duyurulan kura töreni, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Yeni kura tarihi belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır. Bu kısa duyurunun aslında, FETÖ’nün yargıya son sızma girişimlerinin engellendiğinin de duyurusu olduğunu ortaya koydu. Alınan bilgilere göre dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak kura töreni ile avukatlıktan hakimlik savcılığa geçecek yaklaşık bin hakim – savcı mesleğe başlayarak ülkenin farklı yerlerine gönderilecekti. Yapılan ikili mülakata rağmen kendilerini gizlemeyi başaran 150’nin üzerindeki hakim – savcı adayının bu bin kişilik grupta yer aldığı son kez yinelenen güvenlik soruşturmasıyla ortaya çıktı. Aynı soruşturma sırasında bu FETÖ bağlantılı grubun dışında bazı adayların da “hakim – savcılık mesleği ile bağdaşmayan davranışlarının bulunduğu” belirlendi. İşte HSK, hakim – savcıların yerlerinin belirleneceği kura törenini bu bilgilere dayanarak erteledi. Törenin ertelenmesinin ardından, mülakatlarda elenenlerin de yer aldığı çok sayıda hakim – savcı adayının HSK’ya giderek yetkililerle görüşmeye çalıştıkları öğrenildi.

SABAH