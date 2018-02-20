Şimdi çıkış zamanı-Tolga Durmaz-Yeni Meram Gazetesi

Son iki maçtan 4 puan çıkartan Konyaspor bir nebze de olsa rahatladı.

Deplasmanda alınan Alanyaspor galibiyetinin ardından ligin tartışmasız en iyi kadrosuna sahip takımlarından Beşiktaş ile de berabere kalan Konyaspor kalan 12 haftaya daha umutlu giriyor.

İlginç bir maçı daha geride bıraktık.

Maalesef ki yine hakem isminin öne çıktığı bir maç izledik.

Konyaspor’un 3 penaltısının ve nizami bir golünün verilmediği maçta Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları da vardı elbette.

Hatalı kartlar, verilmeyen penaltılar,. Sayılmayan gol ve niceleri.

Alper Ulusoy, Türk hakemliğinin içinde bulunduğu karanlığı, Cumartesi gecesi iyice gün yüzüne çıkartan isim oldu.

Kalan 12 haftada bu hakemlerle lig nasıl tamamlanır meçhul ama maçlarının sonuçlarına tesir eden bu görüntü Türk futbolunun çöküşünü hızlandırıyor.

Şimdi yeniden gündeme gelen ‘yabancı hakem’ konusunun ciddiyetle ele alınmasının zamanı gelmiştir.

Hakemlerimiz belli bir seviyeye gelinceye kadar ve eyyamcılığı bırakana kadar Süper Lig’de maç yönetmeleri engellenmelidir.

Bu eğitim süreci tamamlanıncaya kadar da Süper Lig’deki maçlar yabancı hakemler tarafından yönetilmelidir.

Yoksa durumun vahameti ortada.

Hem alt sıralarda, hem yukarıda kan gövdeyi götürecek maçlara girdik.

Bu zamana kadarki hakem yönetimleri devam ederse tamamlanamayan maçlara şahitlik ederiz.

Ligin gidişatı da gösteriyor ki son haftalara girilmeden yerimizi biran önce bulmalıyız.

Hedef olan takım konumundan çıkıp orta sıralarda daha rahat bir duruma yükselmeliyiz.

Hep zorlu fikstürden ve rakiplerden şikayet ediyorduk.

Alın size 2 tane lokum gibi maç.

Akhisar ile deplasmanda Yeni Malatya ile iç sahada oynanacak maçlar en az 4 puanla geçirmelidir.

Olur da 6 puan alınırsa süperin ötesinde olur.

İlk yarı için bunu diyemiyorduk ama kadro kalitemiz ligde ilk 6 için yarışan takımlarla boy ölçüşür düzeye geldi.

Ne Akhisar, ne de Malatyaspor bizim kalitemizde değiller.

Önemli sayıda bir taraftarla çıkılacak Akhisar deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimiz kanısındayım.

Akhisar’ın da Karabük deplasmanından aldığı galibiyetle daha rahatlamış halde maça çıkacak olmasını da hesaba alırsak galibiyet beklememiz çok şaşırtıcı olmasa gerek.