Sıkıntı çıkarma kaptan

Ligde düşmeme mücadelesi veren Konyaspor’da Akhisar yenilgisi sonrasında kaptan Ali Çamdalı’nın açıklamaları tepkilere neden oldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden kaptanı sert dille uyardı

Ligde düşmeme mücadelesi veren Konyaspor’da Akhisar yenilgisi sonrasında kaptan Ali Çamdalı’nın açıklamaları tepkilere neden oldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden kaptanı sert dille uyardı

ATİKER Konyaspor’da 23.hafta maçında deplasmanda alınan 3-0’lık Akhisar yenilgisinin yangıları sürerken, maçın ardından açıklamalar yapan kaptan Ali Çamdalı’nın takım arkadaşlarını hedefe koyarcasına yaptığı kinayeli açıklamalar taraftarın sert tepki göstermesine neden oldu. Takıma devre arasında yapılan transferlerin ardından beklenen çıkışın yaşanamamasını, “İyi transferler yapıldı ve ama bu iş sadece isimlerle olmuyor. Takım olmamız gerekiyor. Herkesin koşup mücadele etmesi lazım” sözleriyle ifade eden ali Çamdalı’nın bu açıklaması takımdaki bazı isimleri hedef gösterdiği şeklinde algılandı.

ALİ Çamdalı ligin ilk yarısında da benzer bir çıkış yapmış ve kafaları karıştırmıştı. Atiker Konyaspor’un Bursaspor’a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftarla konuşan Ali Çamdalı, “Bu durumun sorumlusu ben isem yarın çeker giderim. Biz burada en kötü günü de yaşadık, yeri geldi fedakarlık yaptık, hala yapıyoruz. Her şeyi anlatamam, her şeyi konuşamam. Bu takım zarar görmesin diye ben buradan uzaklaştım” demişti. Takımın bu sezon aldığı 2 ağır yenilginin ardından yaptığı açıklamalarla günde yaratan Ali Çamdalı’nın ne yapmak istediği ise anlaşılamadı.

SEZON sonu sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatılmaması nedeniyle huzursuzluk çıkarttığı düşünülürken, yaptığı açıklamalarla takıma yeni katılan yıldız isimleri hedefe koymak istediği düşünülüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yoğun eleştiriler alan Ali Çamdalı ise son bir açıklama daha yaparak yanlış anlaşıldığını ima etti. Kaptan Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğum açıklamayı hiçbir takım arkadaşımı şahsi olarak eleştirme anlamında kesinlikle yapmadım. Bunu böyle lanse eden Konyasporun başarısızlığından mutlu olandır. Tek isteğim Konyaspor menfaatine herkesin elini değil gövdesini taşın altına koyması en başta da şahsım tabii” diye konuştu. Konyaspor yönetiminin ise kaptan Ali Çamdalı’yı son kez uyarması bekleniyor.