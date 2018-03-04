Şifo’ya yol gözüktü

Konyaspor’un başında lig maçlarında sadece 3 kez galibiyet tadan Mehmet Özdilek ile yolların ayrılması bekleniyor

Konyaspor’un başında lig maçlarında sadece 3 kez galibiyet tadan Mehmet Özdilek ile yolların ayrılması bekleniyor

Atiker Konyaspor’da beklene başarıyı bir türlü yakalayamayan Mehmet Özdilek ile yollar ayrılma noktasına geldi.

Ligde takımın başında çıktığı 15 maçta sadece 3 kez kazanabilen Mehmet Özdilek, Malatya maçında aldığı yenilgiyle kendisine tanınan krediyi tüketti.

Kendi isteğiyle istifa etmesini bekleyen yeşil-beyazlı yönetim ise bunun gerçekleşmemesi üzerine düğme bastı.

Mehmet Özdilek’e yönetimin kararının iletilmesi bekleniyor.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özdilek ise; “Önümüzde 10 hafta var. Konyaspor’un bu durumundan kurtulabilecek güçte. Konyaspor’un daha daha iyi olacağını düşünüyorum. Futbol şehrinde bu durumlar var. Birlik olup takımı daha iyi noktaya getirmek için çalışacağız. Kafamızı kaldırıp kalan on haftada en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Özdilek, taraftarın kendisini istifaya çağırmasıyla ilgili olarak ise, “Tepkilere hak veriyorum. 10 haftalık bir süreç var. Sağduyulu olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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