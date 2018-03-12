Seydişehir’deki Kuğulupark Vadisi projesi hızla ilerliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Kuğulupark Sulan Alan Projesi inşaatı büyük bir hızla ilerliyor. Proje ile Kuğulupark'ın tabii yapısının korunarak modern bir dinlenme ve mesire alanı tesis edilmesi hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Kuğulupark Sulan Alan Projesi inşaatı büyük bir hızla ilerliyor. Proje ile Kuğulupark’ın tabii yapısının korunarak modern bir dinlenme ve mesire alanı tesis edilmesi hedefleniyor.



Proje ‘de 2 adet Gölet Bulunuyor

Seydişehir’in 4 km güneyine yer alan bayar aylarında su altında kalan yaz aylarında ise debi düşmesi neticesiyle zaman zaman mevcut suyun çekildiği Kuğulupark’ta hazırlanan proje kapsamında 2 adet gölet inşa ediliyor. İlk gölet 400.000 metrekarelik bir alanı kapsayıp yaklaşık 1 milyon 400 bin metreküp rezervuar hacmine sahip olacak. Su kuşlarının uğrak yeri olması sebebiyle gölette 8.000 metrekarelik bir ada da yer alacak. Rezervuar temizliği yapılan ve balçık malzemenin kaldırılması için çalışmalara devam edilen ilk gölette şu ana kadar yüzde 8 fiziki gerçekleşme sağlandı.

İkinci gölet 100.000 metrekarelik bir alanı kapsayıp yaklaşık 350.000 metreküp rezervuar hacmine sahip olacak. Proje kapsamında birçok işin yapıldığı bu gölette şuan itibariyle yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı.

“Muhteşem Bir Tesis İnşa Ediyoruz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu proje ile Seydişehir’e muhteşem bir tesis kazandıracaklarını belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımıza güzel bir dinlenme ve mesire alanı kazandırmak için muhteşem bir tesis inşa ediyoruz. 2 farklı göletin yer aldığı bu projede tabii hayatın korunması için bir adet adada yer alıyor. 36.4 milyon TL’ye mal edeceğimiz bu muhteşem eseri önümüzdeki yılbaşına kadar bitirmeyi planlıyoruz.”