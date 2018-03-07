Seydişehir’de sokak konserleri

Seydişehir ilçesinde üniversitesi öğrencileri, sokak konserleri veriyor.

Seydişehir ilçesinde üniversitesi öğrencileri, sokak konserleri veriyor.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Mühendislik Fakültesi’nde okuyan Durmuş Ali Karakuş, Abdullah Çanal, Halil Altıntaş ve İshak Demirel’in ilçenin caddelerinde yaptığı müzik vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak müzisyeni olarak ilçede ilk olduklarını söyledi.

Pek çok büyük şehirde sokak müzisyeninin olduğunu anımsatan Karakuş, “Müzisyenler, bulundukları şehre ayrı bir hava ve sanat estetiği katıyor. Biz de bunu Seydişehir’de yapmak istedik. Vatandaşın sokak müzisyenlerine aşinalık kazanmasını istedik.” diye konuştu.

İlçenin en işlek cadde ve meydanlarını saz, keman, gitar, klarnet gibi enstrüman sesleriyle renklendiren üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatına destek için de sokak konseri vereceklerini belirtti.