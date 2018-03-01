Seydişehir’de iş yeri yangını

Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alaylar 2 Mahallesi Şehit Kemal Sert Caddesi’nde 4 katlı bir binanın altında bulunan İsa Bodur’a ait kokereç dükkanında yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yeri sahibi itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.