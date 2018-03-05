Seydişehir Belediyesinden, sokak köpeklerine mobil kısırlaştırma

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, özel bir firmayla anlaşarak sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, aşılanması ve kulak küpelerinin takılmasını Mobil Kısırlaştırma Aracı" ile yaptırma çalışmalarına başladı.

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, özel bir firmayla anlaşarak sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, aşılanması ve kulak küpelerinin takılmasını Mobil Kısırlaştırma Aracı” ile yaptırma çalışmalarına başladı.

Seydişehir Belediyesinin, özel bir firmayla protokol yapması ile ilçede bulunan sokak köpeklerinin aşıları yaptırılarak, kısırlaştırılıyor. Seydişehir’e gelen ekipler, sokak köpeklerini aşılayıp, kulaklarını küpelemeye başladı. Firmaya ait tam donanımlı hijyenik, mobil kısırlaştırma aracında, kısırlaştırma, aşılama çalışmaları yapılıyor. Seydişehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin değişik noktalarında yakalanan başıboş köpekler, kurulan mobil aracın yanında bulunan kafeslere konuluyor. Gerekli kontrolleri ve tetkikleri yapılan köpekler, ekipler tarafından araç içerisindeki mobil ameliyathanede gerekli aşı, küpeleme, kayıt ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıktan sonra, köpekleri aldıkları noktalara geri bırakıyor.

Şehir merkezinde başıboş köpeklerle ilgili büyük bir sıkıntı olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bu konuda vatandaşlar tarafından gelen şikayetleri dikkate alarak İstanbul’dan getirtilen uzman ekipler tarafından çalışmanın yapıldığını kaydetti. Başkan Tutal, “İlçe genelinde toplanan sokak hayvanlarını, ekiplerimiz mobil kısırlaştırma aracına getirerek burada uzman ekipler tarafından, gerekli aşı ve operasyonlardan geçiyorlar. İşlemi tamamlanan hayvanlar 24 saat müşahede altında tutup doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Amacımız, sokak hayvanlarının yok etmek değil. Kontrolsüz bir şekilde artan sayıyı dengede tutabilmektir. Bu sayede sokak hayvanlarının da bir yaşam hakkının olduğunu göstermek, hem de halkla iç içe yaşayan bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile sokak hayvanlarının yaşam hakkının güvence altına alındığını söyleyen Başkan Tutal, “Seydişehir’de sahipsiz sokak hayvanlarımızın sayısı gün geçtikçe artmakta. Bizde bunu konuda elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz. Sahipsiz sokak hayvanları alarak mobil aracımızda temiz ve hijyen bir ortamda aşılatılıyor, kısırlaştırıyor, küpeleri takılıyor, tedavisi tamamlanan köpekler kayıt altına alınıyor. Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin ardından köpekler alındıkları bölgede doğal yaşamına bırakılıyor. Her canlının doğal olarak yaşama hakkı vardır. Bu konuda duyarlılığımız devam ediyor” dedi.