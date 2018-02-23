Seydişehir Belediyesi’nden lavra ile mücadele

Seydişehir Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak amacı ile lavra ile mücadele çalışmalarına başladı.

Seydişehir Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak amacı ile lavra ile mücadele çalışmalarına başladı.

Havaların iyi gitmesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarının başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye çöplüğü başta olmak üzere dere kenarları, sazlık alanlar ve su birikintisi olan bölgelerde sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması ve yaz aylarında sinek, sivrisinek v.b haşerelerin yoğunluğunu ortadan kaldırılması amacı ile ilaçlama çalışmalrını başladığını kaydeden Başkan Tutal;” Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz başta çöplük alanımız olmak üzere, , haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, su birikintileri, , sazlık alanlar ile yeşil alanlar da ilaçlama çalışmasını sürdürüyor”dedi.

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için mücadele ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;”Sinek, larva ve haşere ile mücadelede maliyet, ekipman, ve uygulama şekli, kullanılan ilaçların insana ve çevreye zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Seydişehir merkez ve bağlı mahallerinde bulunan gölet, bataklık, dere, su birikintileri, su kanalları gibi haşere üreme alanlarının bulunduğu yerlerde periyodik olarak larva ile mücadele çalışması yapılmaktadır. İlaçlama işlemlerimiz tamamen biyolojik ilaçlarla yapılarak sivrisinek üremesinin önüne geçilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz”dedi.