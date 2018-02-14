Seydişehir Belediyesi öğrencileri tiyatroya götürüyor

Seydişehir Belediyesi öğrencileri Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu tarafından sahnenelen "Abdulhamidhan Son Kale "isimli tiyatro oyununa gönderiyor.

Seydişehir Belediyesi öğrencileri Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu tarafından sahnenelen “Abdulhamidhan Son Kale “isimli tiyatro oyununa gönderiyor.

Her hafta Salı günleri Konya Mevlana Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununa lise öğrencilerini Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal uğurladı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda ihanetlerle etrafı sarılarak ateş çemberine alınması ve Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmeden önce vermiş olduğu mücadele sahneleniyor.

Ülkenin son dönemlerde çok büyük oyunlardan geçtiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutla;” Hiç şüphe yok ki Sultan Abdülhamit Han dönemi Türk tarihinin en önemli sayfalarından ve her yılı ibretlik, anlarından biridir. Kendisi kimseye boyun eğmemiş ve tek adam olarak mücadele etmiştir. Unutulmaması gereken bir padişahtır. Bu yüzden iyi gözlemlemek ve analiz etmek gerekiyor. Ben hepinize iyi yolculuklar diliyorum”dedi.

Öğrencilere değerlerinin öğretilmesi konusunda büyük önem verildiğini kaydeden Başkan Tutal;” öğrencilerimize bu imkanları sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Medeniyet Okulları Projesi kapsamında öğrencilerimize değerlerimizin anlatılması ve öğretilmesi çok güzel bir çalışma “dedi.

Başkan Tutal, Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulları tarafından 20,27 Şubat ve 6 Mart tarihlerinde Mevlana Kültür Merkezinde Saat:19.30 sahnelenecek tiyatroya Seydişehir Belediyesi önünde Saat :17.00’de öğrencilerin götürüleceğini kaydetti.