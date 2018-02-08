Seydişehir Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan yıkılma tehlikesi arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan yıkılma tehlikesi arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşlar için tehlike arz eden kullanılmaz durumda olan boş harabe yapıların Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldığını ifade ederek, “Sahipleri tarafından kullanılmayan, atıl durumda olan, yaşanabilirlik ömrünü tamamlamış, çevre kirliliği oluşturan yapıların yıkım çalışmaları kurum olarak resmi prosedürleri yerine getirilerek yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkımı yapılacak olan binalarımızla ilgili yıkım muvafakatı vermeyen ev sahipleri için maili inhidam yıkım kararı alınarak mülk sahiplerine gerekli tebligatlar yapılıyor. Bu süreçte, verilen mühletin dolmasının ardından mülk sahipleri yıkımı kendileri gerçekleştirmezse, belediye olarak bu çalışmaları üstleniyoruz” dedi.

Kullanım ömrünü tamamlamış, tehlike oluşturan evlerin gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkımın gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Tutal, “Vatandaşlarımızdan gelen istek üzerine zabıta ekiplerimiz yıkımı gerçekleştirilecek olan metruk binaların çevresinde gerekli güvenlik önlemini alıyor. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yıkım gerçekleştirilirken, kamyonlarımız tarafından hafriyatları alınarak görüntü kirliliği de ortadan kaldırılmış oluyor” şeklinde konuştu.