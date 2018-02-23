Sessiz kalma!-Özge Karayılan-Yeni Meram Gazetesi

Son günlerde yine mide bulandıran olaylar duymaya başladık.

İzlerken, dinlerken kanımız donuyor adeta,

En değerli varlıklarımız olan evlatlarımıza yapılan iğrençlikler artık haddini fazlasıyla aştı.

Vatandaş olarak bu tür olaylara dayanamıyoruz.

Gerekli cezaların verilmesi, tedbirlerin alınması için bir an önce harekete geçilmeli artık.

Çocuklarımızı bu cani ve sapık insanlardan koruyalım.

Burada ise en önemli görev bizlere düşüyor.

Etrafımıza şöyle bir dönüp bakalım.

En yakınımız bile olsa konuşmaktan çekinmeyelim

Sessiz kalmayalım

Ne yazık ki ülkemizde bu tür olaylar yaşandıktan sonra bir süre gündemi meşgul ediyor ve zaman içerisinde unutulup gidiyor.

Bu tür sapık ve hasta ruhlu insanlar içimizde dolaşmaya devam ediyor maalesef…

Artık yeter,

Bu konuyla ilgili ne yapılacaksa yapılsın.

Halkın sesine kulak verilsin,

Kimyasal hadım mı gelecek, idam mı gelecek bir an önce karar verip, uygulamaya başlayalım.

Bir çocuğumuz daha böyle sapıklarla karşılaşmasın.

Ama lütfen çocuklarımıza kulak verelim,

Onları dinleyelim.

Söyledikleri isimler en yakınlarımız dahi olsa tedbirli olalım.

Aman o böyle bir şey yapmaz,

Çocuğum olayı yanlış anlamıştır diye düşünmeyelim.

Ve çocuklarımıza kendilerini nasıl koruyacaklarını çok küçük yaştan itibaren öğretelim.

Artık hepimizin evinde internet var.

Bu konu ile ilgili bilimsel araştırmaları dinleyip çocuklarımıza öğretelim.

Sokaktaki çocuklar ise hepimizin

Kendi çocuğumuz olamasa bile aynı duyarlılığı gösterip tepkimizi ortaya koyalım.

İnşalah bundan sonra tek bir kötü haber daha duymayız.

Ve bu caniler gerekli cezaları alırlar…