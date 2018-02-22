Serbest kaldığı gün hırsızlık yaparken yakalandı

Konya'da hırsızlıktan gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen zanlı, aynı gün hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Konya’da hırsızlıktan gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen zanlı, aynı gün hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi’ndeki tarihi hamamın çatısında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede söz konusu adrese giden ekipler, çatıdaki demirleri çalmaya çalışan Emrah Ö’yü (31) suçüstü yakaladı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah Ö, gazetecilere, “Kardeş beni çekme, git eroin satanları çek. Ne yapıyorsam bu eroinin yüzünden yapıyorum. Kimse de düşmesin, Allah kimsenin çoluğunu çocuğunu düşürmesin.” dedi.

Poliste çok sayıda suçtan kaydı bulunan zanlının, aynı gün televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alındığı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.