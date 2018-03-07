Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Kadına saygı inancımızın gereğidir. Selçuklu’nun mutluluğunda kadınların payı büyük” dedi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Kadına saygı inancımızın gereğidir. Selçuklu’nun mutluluğunda kadınların payı büyük” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda, “Toplumun mimarı, ailenin temelini oluşturan kadınlardır” diyen Başkan Altay,“ İnancımız ve kültürümüzde kadına en yüksek değer verilmiş ve her zaman kadına karşı saygı ve sevgi öğütlenmiştir. Selçuklu’nun mutluluğunda kadınların payı büyük” diye konuştu.

kadınlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerini icra edebilecekleri tesisler ve yaşam alanları oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Açılan spor salonları ve hanım lokallerimiz ile hanımlarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlarken kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyoruz. Bu tesislerde hedefimiz kadınların mutlu olmasını sağlamak. Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa toplum mutlu olur” şeklinde konuştu.

Selçuklu’nun farklı bölgelerine 8 sosyal tesis, 2 yüzme havuzu ve 2 spor salonu kazandırdıklarını ifade eden Başkan Altay, “İlçeye kazandırdığımız aile yaşam merkezlerinden açıldığı günden bu yana 20 bin hanım kardeşimiz yüzme öğrendi. Yine bu tesislerimizden 6 aylık ortalamada 30 bin hanım vatandaşımız yararlanıyor. Hanımlarımız bu merkezlerde aletli kardio, aerobik, step, platess, fitness ve yüzme gibi sportif faaliyetler yapıyorlar. Ailenin temel taşı olan annelerin sosyal hayatını zenginleştirmek ve onları mutlu etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesi olarak kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli bir noktaya ulaştıklarını ifade eden Başkan Altay, “Biz belediye hizmetlerinde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız hizmet hanım lokali temel atmasıydı. Selçuklu’nun mutluluğunda kadınların payı büyük. Bu vesile ile başta bu ülke için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahraman kadınlarımız, şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.