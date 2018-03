Selçuklu’da her fikir önemli

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında 2. Organize Sanayi'nde sanayi çalışanlarıyla bir araya geldi. Cuma Namazını Kombassan Camii’nde kılan Başkan Altay namaz sonrası esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında 2. Organize Sanayi’nde sanayi çalışanlarıyla bir araya geldi. Cuma Namazını Kombassan Camii’nde kılan Başkan Altay namaz sonrası esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi 2. Organize Sanayi oldu. Cuma Namazı’nı Kombassan Camii’nde kılan Başkan Altay, namaz sonrası vatandaşlarla görüştü, yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Programda Başkan Altay’a, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları ile birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıktığını ifade eden Başkan Altay, “Ekibimizle birlikte yıl boyunca Cuma gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Selçuklu’da her fikre değer veriyor, her öneriyi dikkate alıyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın” dedi.

Selçuklu’da ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Altay,“ Gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal tesis, spor alanları, sağlık ve eğitim tesisleri ile ilçeye değer kattık. Amacımız ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin “İyi ki Selçuklu’ da yaşıyorum” demelerini sağlamak. Hizmetleri planlarken merkez ve mahalle ayrımı yapmaksızın Selçuklu’ nun her noktasına aynı hizmetleri sunma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Selçuklu’nun standardını yükseltmeye devam edeceklerini ifade eden Altay,“Bahar aylarıyla birlikte altyapı, asfalt ve yeşil alan çalışmalarında tempomuz daha da artacak. Bu çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerle de halkımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.