Selçuklu’da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan emekli lokalleri, nezih ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasından yer alıyor. Selçuklun 10 emekli lokalinden aylık ortalama 13 bin emekli hizmet alıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan emekli lokalleri, nezih ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasından yer alıyor. Selçuklun 10 emekli lokalinden aylık ortalama 13 bin emekli hizmet alıyor.

Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı sosyal tesislerle her yaş grubundan insana hizmet vermeye devam ediyor. İlçe halkının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Selçuklu’nun farklı noktalarına kazandırılan tesisler emeklilerin vazgeçilmez adresi oluyor. Lokallerden hizmet alan emekliler ulusal ve yerel günlük gazetelerini okurken, televizyon izleyerek gündemi takip ediyorlar ve birlikte vakit geçiriyorlar.

Selçuklu Belediyesi’ne bağlı Sakarya, Esenler, Akıncılar, Gevher Hatun, Gazalya Hatun, Mahperi Hatun, Selçuki Hatun, Mehmet Akif, Dumlupınar ve Musalla Bağları Emekli Lokallerinden aylık ortalama 13 bin emekli faydalanıyor. Mimari yapısı ile ilçeye değer katan bu tesislere farklı mahallelerden gelen emekliler yoğun ilgi gösterirken yıl içinde düzenlenen çeşitli kültürel etkinlikler ve bilgilendirme toplantıları da gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da her fırsatta lokalleri ziyaret ederek emekli vatandaşlarla bir araya geliyor. Emeklilerle sohbet eden Başkan Altay, onların istek ve önerilerini dinliyor. Selçuklu Belediyesi 10 olan emekli lokali sayısını arttırmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bu doğrultuda yapımına başlanan ve Buhara, Beyhekim, Bosna Hersek, Yazır ve Kosova Mahalleri’ne kazandırılacak tesislerde çalışmalar sürüyor.

Emekli Lokallerinden hizmet alan ve vakitlerinin çoğunu bu ortamlarda geçiren emekli vatandaşlar, Selçuklu Belediyesi tarafından kendilerine sunulan hizmetlerden oldukça memnun. Bu lokallerde bir araya gelerek, sohbet ettiklerini ve hoş vakit geçirdiklerini ifade eden emekliler lokallerin sosyal hayatlarına canlılık kattıklarını ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne sunulan hizmetinden dolayı teşekkür ediyorlar.

Selçuklu Belediyesi ‘ne bağlı lokaller Pazar hariç haftanın 6 günü 08:00 -17:00 saatleri arasında emeklilere hizmet veriyor.