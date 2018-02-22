Selçuklu Kongre Merkezi Konya’nın tanıtımına fayda sağlıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve Anadolu'nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, kongre ve turizm sektörü temsilcilerini buluşturan ACE of MICE Exhibitionby Turkish Airlines fuarında tanıtılıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, kongre ve turizm sektörü temsilcilerini buluşturan ACE of MICE Exhibitionby Turkish Airlines fuarında tanıtılıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi sektöründe dünyanın 3. Türkiye’nin de ilk ve tek kongre, toplantı ve etkinlik fuarı olan ACE of MICE Exhibitionby Turkish Airlines Fuarında tanıtım standı açtı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 40 ülkeden 350 yerli 200 yabancı sektör temsilcisini buluşturan fuar ile tanıtımı yapılan merkez ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yeni organizasyonların oluşturulması adına sektörün profesyonel ziyaretçilerini buluşturan fuarda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ikili işbirliği görüşme gerçekleştirilirken merkezinin kapasitesi ve ileri teknolojisine vurgu yapıldı.

Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve açıldığı günden bu yana birçok kültürel ve sosyal etkinliğe imza atan Selçuklu Kongre Merkezi şehrin turizm, kültür ve ekonomik hayatına katkı sağlıyor. Konya için önemli bir kazanım olan kongre merkezi her etkinliği ile binlerce insanı bir araya getirirken sürdürülen tanıtım çalışmaları ile de ulusal ve uluslararası etkinlikler için yeni kapılar aralamaya devam ediyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nin Konya’yı ülkemizin kültür ve turizm faaliyetlerinde ön plana çıkaracak önemli bir eser olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur Altay, “Eşsiz mimarisi ve üst düzey teknolojik altyapı donanımına sahip olan merkezimiz her türlü toplantı,sempozyum, fuar, sergi, gibi sosyal ve kültürel organizasyona imkan sunuyor. Şehrimizin kongre pastasından daha fazla pay alması adına hizmete kazandırdığımız merkezin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve yeni işbirlikleri ile farklı organizasyonlara imza atılması da şehre sağlayacağı ekonomik katkı adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İstanbul Kongre Merkezi’nde katıldığımız ACE of MICE Exhibitionby Turkish Airlines Fuarı yeni işbirliklerine ve merkezimizin bilinirliğine katkı sağlayacaktır” dedi.

Görüntülüdür