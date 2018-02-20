Selçuklu Belediyesi ulaşılabilirlikte örnek

Yenilikçi Halkla İlişkiler uygulamalarında örnek olan Selçuklu Belediyesi, Hizmet Masası uygulaması ile de hizmet kalitesini artırıyor

Yenilikçi Halkla İlişkiler uygulamalarında örnek olan Selçuklu Belediyesi, Hizmet Masası uygulaması ile de hizmet kalitesini artırıyor

Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet alması amacıyla geliştirilen uygulamalar beğeni topluyor. Halkla ilişkiler ve ulaşılabilirlik faaliyetlerine önem veren Selçuklu Belediyesi bu yönde kurduğu hizmet masasıyla da örnek oluyor.

Vatandaşların belediyeye gelmeden iş ve işlemlerini hızlıca yürütebileceği aplikasyonlar üzerinde halka ilişkiler faaliyeti yürüten Selçuklu Belediyesi, belediyeye gelen vatandaşları da hizmet masası ile karşılıyor. Çağrı Merkezi, Dilekçe, Evlilik, Elektronik Posta, Resmi Evrak gibi alt birimleri ile hizmet veren hizmet masası yılda ortalama 95 bin kişiye hizmet veriyor. Halkla İlişkiler uygulamalarında “İyiki Selçuklu’da yaşıyorum” mottosunu kullanan Selçuklu Belediyesi, Hizmet Masası aracılığıyla vatandaşların belediyeden hizmet alma konforunu artırıyor.

“Amacımız vatandaşlarımızın hizmet alma konforunu arttırmak”

Belediyecilikte başarımızın en önemli nedenlerinin başında hemşehri ilişkilerini en üst seviyede tutmak ve ulaşılabilirliliği artırmak diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Belediye olarak Kaliteli hizmet üretmenin yanında hemşehrilerimizin ulaşılabilirliğine ayrı bir önem veriyoruz. Gerek elektronik ortamda gerek telefonda gerekse yüz yüze iletişimde zaman zaman farklı uygulamaları hizmete sunuyoruz. Güleryüzlü , güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin ilçeyle ilgili her türlü temennilerine hızlı çözümler sunmak amacıyla oluşturduğumuz Hizmet Masamız bu konuda hemşehrilerimizle belediyemiz arasında köprü oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı nüfus verilerine göre 639 bin 450 ile Konya’nın en büyük ilçesi olan Selçuklu’da hemşehrimizin hizmet alma konforunu artırmak için gayret gösteriyoruz. Bu hizmeti sunarken hemşehilerimizle belediyemiz arasında köprü olan Hizmet Masası tüm birimlerimiz ile ilgili rehberlik hizmeti sunuyor. Belediye olarak ulaşılabilir olmak ve halkla ilişkiler uygulamalarımızda yeni sistemler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi, Ak Masa, Beyaz Masa, Hizmet Masası ve Açık Kapı gibi farklı isimlerle hizmet veren Halkla İlişkiler uygulamalarını Türkiye’de ilk uygulayan belediyeler arasında yer alıyor.