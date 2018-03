Selçuklu Belediyesi heyetinden Bilecik ziyareti

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yardımcılarından oluşan heyet, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyarette bulundu.

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yardımcılarından oluşan heyet, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, “Selçuklu Medeniyetinin emaneti olan Selçuklu ilçemizden gelen konuklarımızı, Cihan Devleti Osmanlı’nın kurulduğu topraklar olan Bilecik’imizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zira her iki kadim şehir arasında yıllardır gerçekleştirilen turizm faaliyetleri takdire şayan bir çalışma. Selçuklu Belediyemiz katkılarıyla her yıl binlerce kardeşimiz, ata toprağı olan Bilecik’i gezme imkanı buluyor. Her iki kadim şehir arasındaki güzel çalışmaların ve birlikteliklerin devam etmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder, her bir değerli konuğuma teşekkürlerimi bildiriyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Yağcı, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a çeşitli hediyeler takdim etti.