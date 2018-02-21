Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Bozüyük ziyareti

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı ziyaret etti.

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yardımcıları ile birlikte gerçekleştirdiği Bozüyük ziyaretinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Altay’a Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Bilecik AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık eşlik ederken Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Hayrettin Eldemir de hazır bulundu. Başkanlık makamında yapılan görüşmede karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulurken özellikle belediye faaliyetleri ve projeler üzerinde konuşuldu. Ziyaretin sonunda bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kendilerini Bozüyük’te ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Daha sonra Başkan Bakıcı misafiri Selçuklu Belediye Başkanı Altay’a ziyaretinin anısına fincan takımı hediye etti.