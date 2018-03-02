Selçuklu AK Parti 6. Olağan İl Kongresine hazır”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ak Parti Konya 6.Olağan İl Kongresine tüm Selçuklu halkını davet etti.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ak Parti Konya 6.Olağan İl Kongresine tüm Selçuklu halkını davet etti.

AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı mahalle başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve AK Parti Konya 6. Olağan İl Kongresi öncesi son hazırlıklar ve istişarelerin görüşüldüğü toplantı teşkilat üyelerini buluşturdu.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan ve tüm Konya halkını Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek kongreye davet eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Başbakanımız Binali Yıldırım halkımızla buluşmak ve yeni müjdeler için Konya’ya geliyor. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğundan daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika’da büyük devlet olmanın gereklerini yerine getiriyor. Başbakanımız kongrelere katılıyor, memleketi yönetiyor gayret ediyor. Konya’da her zaman zaten destek oldu partimize. İnşallah Cumartesi günü de en güzel şekilde kongremizi yaparak İl Teşkilatımızın görevini perçinleriz ve onlarda çok hızlı bir şekilde görev alırlar. Hasan Angı Bey hem kurucu teşkilat başkanı olarak şehrimizi en iyi tanıyanlardan hem de iki dönem milletvekilliği yaptı. Görev aldığı günden itibaren de yoğun bir şekilde ve uyum içinde çalışıyoruz. Şehrimiz için önemli kararlarda alınıyor. İnşallah kongrede seçilerek de yeniden bir motivasyonla da hep birlikte çalışacağız. Bu vesile ile kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yaptığı kongrelerin ulusal ve dünya gündemi tarafından hep yakından takip edildiğini ve gündem oluşturduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, “Bu nedenle kongreler milletimizin Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın etrafında olduğunu ve kayıtsız şartsız destek verdiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Buradaki kalabalık ve coşku hem onları motive ediyor hem de dünyaya güzel bir mesaj oluyor. Onun için tüm halkımızı 3 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de Büyükşehir Kongre ve Spor Merkezi’nde Ak Parti Konya 6. Olağan İl Kongresine katılmaya ve Başbakanımızla kucaklaşmaya davet ediyorum” diye konuştu.