Selçuk Öztürk Konya ekonomisini değerlendirdi

Konya Ticaret Odası’nda Şubat ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Direniş Karatay filminin başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ’un konuk olarak katıldığı toplantıda KTO Başkanı Selçuk Öztürk gündemdeki ekonomik ve sosyal konuları değerlendirdi.

Konya Ticaret Odası’nda Şubat ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Direniş Karatay filminin başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ’un konuk olarak katıldığı toplantıda KTO Başkanı Selçuk Öztürk gündemdeki ekonomik ve sosyal konuları değerlendirdi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, KTO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk toplantıda ekonomik ve sosyal konuları değerlendirdi. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun “Dünya’da İş Yapma Kolaylığı Endeksini” değerlendiren Başkan Öztürk, “Türkiye 2008 yılında dünyada iş yapma kolaylığı sıralamasında 57. sırada iken son on yılda hayata geçen reformların etkisiyle sıralamada yükselmiş hayata geçirilemeyen bazı reformlar sonucunda zaman zaman da aşağı sıralara inmiştir. Bu süreçte oda olarak reformların hayata geçirilmesi noktasında talep ve önerilerimizi Hükümetimizle paylaştık. 2018 yılı itibariyle Türkiye dünyada iş yapma kolaylığı listesinde 60. sırada yer almaktadır. Hedefimiz dünyada en kolay iş yapılabilen ilk 20 ülke arasına girmektir. Bunun için Hükümetimizin gündeminde ciddi reform paketleri bulunmaktadır. Şirket Kuruluş İşlemleri, İcra-İflas Mevzuatı, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk, Dış Ticaret, Finansmana Erişim, İstihdam, Sanayi Yatırımlarının Teşviki gibi iş ve ticaret hayatını ilgilendiren birçok konuda talep, görüş ve önerilerimiz doğrultusunda bazı reformlar hayata geçirilmiş olup bazı reformlar da yakın zamanda hayata geçirilecektir.

Reform paketinde yer alan Tek Durak Ofis uygulaması ile tüm şirket kuruluş işlemleri Odamızdaki Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleşecek ve 7 başlık halinde yer alan prosedür tek maddeye inecek. Böylelikle şirket kuruluşları çok kısa bir sürede gerçekleşecek. İstihdam konusunda da taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Firmalara aylık 100 TL asgari ücret desteği 2017 sonunda bitmişti, 2018 için de sürdürülmesini sağladık. Bu reform ile 3 yıl boyunca her +1 istihdam için 1 yıl süreyle tüm vergiler ve SGK primleri ödenmeyecek, imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için teşvik miktarı daha da yüksek olacak. Taleplerimiz doğrultusunda işletmelerimize zaman ve maddi kazanç sağlayacak tüm reformların uygulanmasıyla Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde ilk 20 ülke içinde yer alacaktır” dedi.

MEHMET ASLANTUĞ MECLİSE KONUK OLDU

Meclis toplantısında KTO Karatay Üniversitesinin yapımcılığını üstlendiği ve 9 Mart’ta gösterime girecek olan Direniş Karatay filminin fragmanı Meclis üyelerine izlettirildi. Filmin başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ da konuk olarak katıldığı toplantıda fragmanı üyelerle birlikte izledi.

Sonrasında Meclise hitaben bir konuşma yapan Aslantuğ, film projesinin KTO Karatay Üniversitesi ve Konya’nın tanıtımına büyük katkı sağlamasının yanında Türkiye’nin 1000 yıllık Anadolu tarihinde Anadolu Selçuklu ile devlet olma sürecini işlemesi açısından ilk örnek olmasının da filmin değerini artırdığını söyledi. Yapımın, tarihi ve savaş sahnelerinde kullanılan sinema tekniği ile yurt dışında da büyük ses getireceğini söyleyen Aslantuğ dönem projesi olarak sinemasal anlamda çok büyük bir projeye imza attıklarını belirtti.

KTO Karatay Üniversitesi’nin bizzat yapımcılığını üstlenmesinin film projesini kabul etmesinde en büyük etken olduğunu ifade eden Aslantuğ film projesinin Konya’ya ve Türkiye’ye katma değer kazandıran bir yapım olduğunu vurguladı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de Aslantuğ’a ve filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. 9 Mart’ta gösterime girecek Direniş Karatay filminin bir gün önce Konya’da galasının yapılacağını belirterek tüm Meclis üyelerini galaya davet etti.