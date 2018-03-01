Selçuk İletişim’de Çizgiden Köprüye

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin “Çizgi ile Köprü Kuruyoruz” sloganıyla yola çıkarak yazılarını okurla buluşturan, Çizgili Defter Dergisi’nin ilk sayısı çıktı. Kültür, sanat ve edebiyat içerikleriyle ön plana çıkan derginin ikinci sayıdan itibaren hedefi, Türkiye'de bulunan İletişim Fakültelerindeki tüm öğrencilerin eserlerine yer vermek.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin “Çizgi ile Köprü Kuruyoruz” sloganıyla yola çıkarak yazılarını okurla buluşturan, Çizgili Defter Dergisi’nin ilk sayısı çıktı. Kültür, sanat ve edebiyat içerikleriyle ön plana çıkan derginin ikinci sayıdan itibaren hedefi, Türkiye’de bulunan İletişim Fakültelerindeki tüm öğrencilerin eserlerine yer vermek.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Ayhan yazının zamana meydan okuma olduğunu ayrıca farklı kültür ve değerlerin buluştuğu bir dergide yer alan yazıların sadece zamana değil toplumsal ve bireysel farklılıklara da meydan okumak olduğunu ifade etti. Dergideki deneme türündeki yazıların, öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerinden hareketle eyleme dönüştürdüklerini belirten Prof. Dr. Ayhan, gayret gösteren, zaman ayıran, fikir ve eylem aşamalarında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Uzman Dr. Adem Demirsoy, Çizgili Defter Dergisi’nin kurucu üyelerinin tamamının Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencileri olduğunu ifade etti. Uzman Dr. Demirsoy, derginin içeriğinde ise öğrencilerin kaleme aldığı deneme, öykü ve şiir türleri olduğunu kaydetti. Ayrıca dergide, aday öğrenciler için fakülteyle tanışmadan önceki çalışmalara da yer verildiğini aktaran Uzman Dr. Demirsoy, derginin öğrenciler açısından gazetecilik alanında bir öğrenme, öğrendiklerini uygulama ve birlikte bir eser ortaya koyma çabası olarak görüldüğünü vurguladı. Dergideki eserlerin, çok farklı kültürel değerlere sahip öğrencilere ait olduğunu belirten Uzman Dr. Adem Demirsoy, Çizgili Defter Dergisi’nin yeni bir soluk ve ruh olduğunu kaydetti.

Çizgili Defter Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini ve Sorumlu Yazı İşeri Müdürlüğü’nü Uzman Dr. Adem Demirsoy, Tasarım Koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Yasemin Gülşen Yılmaz, Editör ve Tasarımını Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Labib Faisal, Yayın Danışmanlığını Arş. Gör. Fatma Betül Aydın Varol ve Uzman Şenol Karaaslan, ayrıca Medya Sorumluluğunu ise Ebru Yavuz yürütüyor.