Sekiz ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kadın Konya’da yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 hafta önce Denizli Açık Cezaevinden kaçan ve sekiz ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 hafta önce Denizli Açık Cezaevinden kaçan ve sekiz ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 hafta önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden firar eden ve sekiz ayrı suçtan aranması bulunan Gülşah Y.’nin (27) memleketi Seydişehir’e gelebileceği bilgisi üzerine Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Gülşah Y.’yi yakalamak için operasyon başlatan ekipler şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Polis ekipleri akşam saatlerinde eve düzenledikleri baskınla Gülşah Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Cezaevi firarisi Gülşah Y., Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.