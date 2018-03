‘Şeker fabrikalarını sattırmayacağız!’

İyi Parti Konya İl Başkanlığı’nın açılışında halka seslenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şeker fabrikalarını sattırmayacaklarını belirterek, “Buradan ilan ediyorum. Satamayacaksınız, sattırmayacağız. Ya halka vereceksiniz ya da sattırmayacağız” dedi

İyi Parti Konya İl Başkanlığı’nın açılışında halka seslenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şeker fabrikalarını sattırmayacaklarını belirterek, “Buradan ilan ediyorum. Satamayacaksınız, sattırmayacağız. Ya halka vereceksiniz ya da sattırmayacağız” dedi

İYİ Parti Konya İl Başkanlığının açılış törenine ve Konya 1. Olağanüstü İl Kongresine katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sert eleştirilerde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya İyi Parti İl Başkanlığının açılış töreni ve Konya 1.Olağan il kongresine katılmak üzere Konya’ya geldi. Mevlana Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra partisinin Konya İl Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Akşener, burada halka seslendi.

“SESLERE KULAK VERİLSEYDİ BUGÜN AFRİNİ KONUŞMAZDIK”

İyi Parti’nin OHAL şartlarında kurulmuş bir cesurlar hareketi olduğunu belirten Akşener, “İyi Parti’yi milletimiz kurdu, sizler kurdunuz, başına bizi emanetçi koydunuz. Tek bir hedefimiz var; Konuşan Türkiye. Türkiye konuşabilseydi, annelerin, babaların, gençlerin, çocukların sesine kulak verilseydi, bugün Afrin’i konuşmazdık. Milletimizle istişare etselerdi, Suriye’yi, Irak’ı, Mısır’ı konuşabilseydi bugün Afrin’i konuşuyor olmazdık. Eğer o gün konuşabilseydik, Suriye’nin içinde oluşan PKK’nın kurduğu 30 bin, 40 bin kişilik ordulaşmış gücü bugün konuşuyor olmazdık. Dün tartışsaydık, bugün konuşuyor olmazdık” dedi.

“O GÜN KULAKLARINI AÇSALARDI 15 TEMMUZ OLMAZDI”

Akşener, “FETÖ meselesini mecliste defalarda konuşanlar oldu. AK Parti milletvekilleri ve yöneticileri toz kondurmadılar. FETÖ üzerinden tanım yapanları kafir ilan ettiler, hain ilan ettiler. O gün kulaklarını açsalardı 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz’da bu millet devleti sokaktan topladı, getirdi. Eğer millet olmasaydı devlet gitmişti. Boş yere kimse kabadayılık yapmasın” ifadelerine yer verdi.

“AFRİN GEÇ KALINMIŞ BİR MÜDAHALEDİR”

Afrin’in geç kalınmış bir müdahale olduğunu söyleyen Akşener, “Elbette kahraman ordumuzun arkasındayız. Afrin geç kalmış bir müdahaledir. Mutlaka Menbiç’in, mutlaka Fırat’ın doğusunun harekâtın bünyesinde devam ettirilmesi ve harekatın bünyesinde yer alması, Türkiye’nin bekası için önemlidir. Ama bugüne gelmeyebilirdik. Eğer Türkiye konuşuyor olsaydı, eğer sizi ve bizi dinlemiş olsalardı bugün Türkiye’nin güney sınırlarında Irak ve Suriye’nin bir bölümlerinde ve Suriye’nin geri kalanında Rusya ve ABD ile komşu olmazdık” diye konuştu.



“ŞEKER FABRİKALARINI SATTIRMAYACAĞIZ”

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösteren ve her hafta şeker fabrikalarının önünde eylem yapacaklarını ifade eden Akşener, “Konuşabilseydik ve bizimle konuşabilseydiler 14 şeker fabrikasını satmak yerine onların daha fazla şeker üretebilmesi için gereken yatırımı yaparlardı. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hem şeker üretimini, hem de çiftçinin pancar üretimini hem de hayvan üretimini bitiriyorlar. Bunun takipçisi olacağız. Buradan ilan ediyorum. Satamayacaksınız, sattırmayacağız. Ya halka vereceksiniz ya da sattırmayacağız. Her şeker fabrikasının önünde her hafta İyi Partililer olacak” şeklinde konuştu.

“BİR ‘MERAL BAŞKAN’ DEDİNİZ TÜRKİYE DEĞİŞTİ”

‘Meral Başkan’ sloganları üzerine Akşener, “Allah razı olsun. Cenabı Hak neyi nasip ediyorsa can baş üstüne ama sizin adınıza avukatlık yapmaya, sizin hakkınızı korumaya, sizin için mücadele etmeye son nefesime kadar koşturacağım. Şimdi böyle bağırıyorsunuz da adamanın uykusu kaçıyor. Türkiye’yi değiştirdiniz. Bir ‘Meral Başkan’ dediniz, Türkiye değişti. İyi partimiz milletimize iyi gelecek ama en fazla da AK Partililere iyi gelecek” şeklinde konuştu.

Kader EŞİYOK