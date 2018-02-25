Şehit Ünlü’nün cenazesi Konya’ya getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün cenazesi, Konya'ya getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda dün şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün cenazesi, Konya’ya getirildi.
Şehit Ünlü’nün naaşı, askeri uçakla getirildiği Konya Havalimanı’nda, yakınları, Karaman Valisi Fahri Meral, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
Ünlü’nün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Araç, daha sonra karayolu ile şehidin memleketi Karaman’a doğru yola çıktı.
Şehit Ünlü, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.