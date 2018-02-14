Şehit maaşına haciz ile ilgili önemli açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat'ta şehidin maaşına konulmak istenen haciz işlemiyle ilgili konuştu. Gül, "Biz aynı gün Adalet Bakanlığı olarak bu ilgili kişinin yapmış olduğu eylem hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat’ta şehidin maaşına konulmak istenen haciz işlemiyle ilgili konuştu. Gül, “Biz aynı gün Adalet Bakanlığı olarak bu ilgili kişinin yapmış olduğu eylem hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat’ta şehidin maaşına konulmak istenen haciz işlemiyle ilgili konuştu. Gül konuyla ilgili şöyle konuştu:

“BURADAN BAROYA ÇAĞRIM…”

“Bu icra tabi ki durdurulmuş durumda. Biz aynı gün Adalet Bakanlığı olarak Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk, Yozgat Barosu’na da disiplin ve ceza soruşturması talebinde bulunduk. Buradan baroya çağrım; bir an önce dosyanın incelenmesi ve gerekli incelemenin bir an önce yapılması. Meslek çıkarılmasını Baro değerlendirecek ama biz Adalet Bakanlığı olarak takipçisiyiz.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ İÇİN ÇOK SAYIDA DÜZENLEME YAPTIK AMA YETERLİ DEĞİL”

Adana’da şehit annesine yapılan saygısızlık yapan kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı ve kendisi tutuklandı. Bu konuyu da takip ediyoruz. Şehit ve gazilerimiz için çok sayıda düzenleme yaptık ama bunlar tabi ki de yeterli değil.”