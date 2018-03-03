Şehit babası eşine böyle seslendi

Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç şehit düştü. Gece saatlerinde eve gelen askeri yetkililere kapıyı açan baba Ahmet Koç'un önce gözleri doldu, ardından eşi Fatma Zehra Koç'a "Gözün aydın hanım şehit anası oldun" diye seslendi

Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç şehit düştü. Gece saatlerinde eve gelen askeri yetkililere kapıyı açan baba Ahmet Koç’un önce gözleri doldu, ardından eşi Fatma Zehra Koç’a “Gözün aydın hanım şehit anası oldun” diye seslendi

Afrin’e yönelik operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) şehit düştü. Şehit Koç’un Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde ikamet eden babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç’a acı haber eve gelen yetkililer tarafından verildi.

Gözün aydın hanım şehit anası oldun

Habertürk’te yer alan habere göre; Gece saatlerinde eve gelen askeri yetkililere kapıyı açan baba Ahmet Koç’un önce gözlerinin dolduğu, ardından eşi Fatma Zehra Koç’a “Gözün aydın hanım şehit anası oldun” diye seslendi.