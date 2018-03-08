“Şehit anaları kadar fedakar insan bulmak mümkün değil”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehit ve gazi aileleri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü insanların yapamadığı ya da eksik bıraktığı konuların bir telafisi olarak değerlendirdiğini dile getiren Başkan Tahir Akyürek, “Adeta insanlığın bir özrü gibi oluyor bu günler. Dünya Kadınlar Günü’nde dünyadaki kadınlarla ilgili tabloya baktığımızda ve dünyayı bir bütün olarak düşündüğümüzde kadınlarımız açısından en önemli problemin adalet, eğitim yetersizliği, kendini güvende hissetmeme konusu ve kadına yönelik şiddet olduğunu görüyorsunuz. Türk-İslam Medeniyeti’nin birikimini temsil eden bizim insanımızla bile onlarca kadınımızın zulüm gördüğünü, cinayete kurban gittiğini, mazlum bir şekilde hayatını kaybettiğini görüyorsunuz. Gönül istiyor ki, kadınlarımız inancımızdaki hak ettiği değere kavuşsun, cennet anaların ayağının altındadır ifadesinin karşılığını görsün” ifadelerini kullandı.

“Belediye olarak çalıştığımız kadın sayısı 500 bini geçti”

Ülkemizde, özellikle de Konya’da kadına yönelik şiddet ve aile içi problemlerin en aza inmesini dileyen Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gayret gösterdiklerini aktardı. Akyürek, “Özellikle meslek edindirme kurslarımız, Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimiz, Aile Destek Merkezimiz ve diğer eğitim çalışmalarımızla kadınımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi olarak doğrudan ulaştığımız ve birlikte çalıştığımız kadınlarımızın sayısı 500 bini geçmiş durumda. Konya, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye’ye örnek olmalıdır. Bizler de onun için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“Şehit annelerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz”

“Kadınlarımıza karşı borcumuzu ödeyemeyiz” diyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehit annesi, yakını veya kardeşlerine olan borcun asla ödenemeyeceğinin altını çizdi. Başkan Akyürek, “Şehitlerimiz vatanımız için kanlarını ve canlarını verdiler. Bu vesileyle şu anda vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü için, ülkemize karşı kurulan komploların bertaraf edilmesi için sınırlarımızda, Afrin ve diğer yerlerde savaşan, nöbet tutan askerlerimizi, gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Şehit anaları gibi kahramanlık duygusu ile dolu insanın yeryüzünde hiçbir yerde bulunamayacağını ifade eden Akyürek, “Türkiye kadar, Türk insanı kadar, şehit anası kadar fedakar, vefakar, kahramanlık duygusuyla dolu insanları bulmak mümkün değil. Askerimiz şehit olmaya giderken bile vatanımız, milletimiz için gözünü bile kırpmadan bu fedakarlığı yapmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Dünya Kadınlar Günü’nü bu duygularla kutlarken; özellikle şehit analarımız, şehit yakınlarımıza hepimizin borcu olduğunu, bu borcun da ödenemeyeceğini bir kez daha ifade ediyorum. Bugün vesilesiyle kadına, kadın emeğine saygı; aile içi şiddete, kadına yönelik taciz, baskı ve olumsuz olaylara bir defa daha hayır diyorum” ifadelerini kullandı.

“Sizler bizim için bir limansınız”

Program dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür eden Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Bekdemir, “Siz, bizler için, özellikle şehit aileleri için bir limansınız. Biz, sizi Allah için seviyoruz. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ana, bacı, sizler bizim başımızın tacısınız. Bizler, şehit ailesi olmaktan mutluyuz, gururluyuz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in eşi Fatma Akyürek’in de katıldığı programın sonunda şehit ve gazi ailelerine çiçek hediye edildi.