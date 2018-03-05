Şehirden köye dönüp çiftçilik yapıp tavuk beslemeye başladı

İzmir’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Kılıç, şehir hayatından vazgeçip ailesiyle birlikte Konya'nın Akşehir ilçesindeki köyüne geri döndü.

İzmir’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Kılıç, şehir hayatından vazgeçip ailesiyle birlikte Konya’nın Akşehir ilçesindeki köyüne geri döndü.

İzmir’de bir sigara fabrikasında 22 yıldır işçi olarak çalışan Mustafa Kılıç, şehir hayatından sıkılıp eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Akşehir Yaylabelen Mahallesine dönüş yaptı. Eskiden köy olan büyükşehir yasası ile Akşehir’in bir mahallesi haline gelen Yaylabelen’de satın aldığı bir arsaya ev yapan Kılıç, burada çiftçilik yapmaya, tavuk beslemeye başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yapmak isteyen Mustafa Kılıç, bu konu ile ilgili de çalışmalara ve başvurulara başladı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’da, İzmir’den Yaylabelen Mahallesine gelen aileyi evlerinde ziyaret etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İzmir’de fabrikada çalışırken köyüne dönen Mustafa Kılıç kardeşimizin evine ziyarete geldik. Mustafa kardeşimiz, yaklaşık 20 yıldır İzmir’de ikamet ediyordu ve fabrikada çalışıyordu. Çocukları da orada öğrenim görüyordu. Geleceği için köyde yaşamayı uygun gördü ve köyüne dönmüş bulunmaktadır. Burada hayvancılık ve çiftçilik yapmaya başladı ve ailesine bu evi yaptı. Tarım Bakanlığımızın yeni ‘Köye Dönüş Projesiyle’ ilgili de ayrıca başvuru yaptı. Kızı Emine liseyi bitirdi ve üniversite imtihanına hazırlanıyor. Üniversite imtihanını da buradan Akşehir’e gidip gelerek etüt merkezleriyle hazırlığını yapmaktadır. Küçük oğlu Enes, burada Yaylabelen Mahallemizin İlkokul öğrencisi. Tabi hükümetimizin birçok projesi var. Köylüyü, köyde tutmak üretimi artırmak, üretimi azaltmamak adına, köylüyü sürekli desteklemek gerektirdiğine inanıyorum. Bu anlamda hükümetimizin çiftçilere dönük çok büyük destekleri var. ‘KÖYDES’ projesi kapsamında köylerin daha yaşanılabilir hale gelmesi için, köylere çok ciddi taş, kanalizasyon, içme suyu düzenlemesi, parklar ve yeni mezarlıklar yapımı gibi birçok şehirde olan imkanlar köye de getiriliyor. Köyden şehir merkezine göçme maalesef önlenemiyordu.



Şimdi bu hemşerimiz geleceği köyde yaşamakta gördüğü için geldi ve bizi çok memnun etti. Bizde elimizden geldiğince buradaki şartlarını daha da düzenlemek adına belediye olarak inşaat yapma faaliyetleri noktasında gerekli kolaylıkları sağladık. Bundan sonrada inşallah yine bu mekanın düzenlenmesiyle ilgili de ona destek olacağız. Buralar bizim Sultandağlarımızın eteğinde havası, suyu çok güzel olan köylerimizden bir tanesi. Burada birçok ürün yetiştiriliyor. Hele son yıllarda çilek çok önem kazandı. İnşallah Akşehir Belediyemizce temin edilen bir arsaya da önümüzdeki günlerde, çiftçilerimizin ürettiği sütün daha yüksek fiyatla satılması anlamında sulama kooperatifi, süt soğutma tankı projesi hazırlanıyor. Arsayı da belediye olarak inşallah biz temin etmiş olacağız Mustafa Kılıç kardeşimiz ve ailesine Akşehirimize, Yaylabelen Mahallemize hoş geldiniz diyor, bereketli mahsuller üretmesi ve helalinden bol rızık kazanması dileğiyle ve kızımızı da üniversite sınavları için ve subaylık sınavları içinde başarılar diliyorum” dedi.

Köydeki yaşamda evde tandırda yufka yapan ve bir yandan da üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Emine Nur Kılıç, “Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sağladığı için kendilerine minnettarız. Biz daha önce İzmir’de yaşıyorduk ama böyle şeyler pek olmuyordu. Başkanımızın çok katkısı oldu, Allah razı olsun. Köyde yaşamak güzel bir duygu, az önce yufka açıyorduk. Daha önce İzmir’de yaşantımız böyle değildi. Daha önce köye karşı farklı bir bakışım vardı. Ama tamamen değiştiğimi buradan ifade edebilirim. Daha doğal bir ortam. Havası, suyu, toprağı, kolaylığı, stres olmaması ile buradaki yaşamın vazgeçilmez olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

İzmir’den ailesi ile birlikte köyüne dönüş yapan Mustafa Kılıç ise, Başkan Akkaya’ya destekleri ve ziyareti için teşekkür ederek, “Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim İzmir’den buraya yerleşme sebebimiz stresten, sıkıntıdan, uzak durmak ve her şeyi kendimiz üretip ve yetiştirip devletimize, milletimize katkıda bulunmak. Çocuklarımla beraber organik tarım yapmayı düşünüyorum. Yani geleceğimizin şehirde değil de köy yaşantısında olacağını düşünüyorum. Aslında şehirden köylere çok göç olunmak isteniyor. Şehrin stresinden, sıkıntısından kurtulmak isteyenler ileride daha çok göç edecekler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.