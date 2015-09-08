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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Tekirdağ HABERLERİ
Hobi olarak başladı KOSGEB’le iş yeri açtı
Çinekopa ağ atan balıkçılar köpek balığı yakaladı
Tekirdağ’da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi
Söndürdüğü bina üzerine çöktü!
Freni boşalan kamyon kahvaltı sofrasına daldı
Ölüm virajında korkunç kaza: 4 ölü, 4 yaralı
Bir ’oğlum bak git’ vakası daha!
Et keserken canından oldu
Tekirdağ’da korku dolu gece!
Seyir halinde kafasından vuruldu
Öldürdüğü kişinin maaşını çekerken yakalandı
Esnafa saldıran yılanı eliyle yakaladı
Park halindeki kamyon alev alev yandı
7. kattan düştü ama ölmedi
11 yaşındaki kıza taciz kamerada
Türk Yıldızları, Finlandiya’ya uçtu
Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü
Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
Panelvanla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Tekirdağ’da fabrika yangını
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