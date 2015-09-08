Karaman HABERLERİ
- Karaman’da hafif ticari araç büfenin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
- Karaman’da bir kişi, yol ortasında kanlar içinde yaralı olarak bulundu
- Karaman’da ilgi isteyen polis, garsonu tokatlayıp işyeri sahibinin kafasına silah doğrulttu
- Karaman’da cinayet – Eski kız arkadaşını tabancayla vurdu
- Karaman’da 4 yıl önceki kaza cinayet çıktı
- Karaman’da köpekten korkan bir şahıs, sahibi ile köpeğini bıçakladı
- Konya’dan Karaman’a giden yolcu otobüsündeki iki yolcuda eroin ele geçirdi
- Karaman şehidini son yolculuğuna uğurladı