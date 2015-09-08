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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Düzce HABERLERİ
Düzce’de 6 metrelik ramazan pidesi görenleri şaşırttı
Düzce’de bir şirkete kayyum atandı
Çaldığı fındıkları satamadan yakalandı
Ormandaki uyuşturucu alemi hastanede bitti
Evin ortasından elektrik direği geçiyor
Düzce’de berber dükkanında patlama: 1 ölü
Düzce’de tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Düzce’de iş kazası: 1 ölü
Radar cezasına iptal
Düzce’de trafik kazası: 4 yaralı
“Bereket Ormanları Projesi”
Düzce’de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce’deki uyuşturucu operasyonu
Düzce’de plastik fabrikasında yangın
Düzce’de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Tamire bırakılan araçların radyatörleri çalındı
Taşeron işçilerden özlük hakları protestosu
2447 ton fındık, 1474 ton tavuk ayağı ihracatı yapıldı
Beyköy Belediye Başkanı Kılıç, tüfeği kazara ateş alınca yaralandı
Hırsızlar çelik kasayı boşaltıp çaya attı
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