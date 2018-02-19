Şehidimizin cenazesi Konya’ya getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında nöbet değişimine giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcıda (ZPT) bulunan ve sele kapılarak şehit olan olan Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın cenazesi memleketi Konya’ya getirildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında nöbet değişimine giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcıda (ZPT) bulunan ve sele kapılarak şehit olan olan Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın cenazesi memleketi Konya’ya getirildi.

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın cenazesi askeri uçakla Konya Havalimanına getirildi. Havalimanında şehit için karşılama töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı. Uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. Buradaki törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesine götürüldü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın cenazesi Başköy Mahallesi Ulu Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başköy Mahallesi Şehitliğine defnedilecek.