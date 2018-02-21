Sapık ben oldum..-Yalçın İreş-Yeni Meram Gazetesi

Ne zaman küçük bir çocuğa tecavüz edilse milletimiz gaza gelip, “İdam gelmeli” diye yaygarayı basar..

Ancak bu yaygara en fazla 2 gün sürer ve sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi hayat normale döner. Ne kadar sorumsuz, kuru gürültü ve yaygaracı bir millet olduğumuz ortadadır..

Fakat ben, hem yapı olarak, hem de yaptığım iş itibariyle bu konunun üzerine sürekli gitmişimdir. Konuyla ilgili sıkça yazılar yazar, “Bakın ortalık sapık dolu, çocuklarımıza sahip çıkalım, özellikle kızlarımızın giyim kuşamlarına dikkat edelim, gidip geldikleri yerler konusunda onları uyaralım” şeklinde uyarılar yaparım..

Fakat ne yazık ki, bu şekildeki her uyarımda sapık ben olmuşumdur.

Örneğin bakın

Birkaç gün önce 3 yaşındaki çocuğa tecavüz edilip konu yine gündeme gelince, sosyal medya denen ortamda, ortalığın sapık dolu olduğunu, çocukların daracık ve açık saçık giydirilmemesi gerektiği hususunda bir uyarı daha yaptım. Çoğu zaman abuk subuk uydurma şeylerin yazıldığı ortama bizde bunu yazdık..

Aman Allah’ım sen misin yazan. Altına benim sapık düşünceli biri olduğum, yanlış yol izlediğim, bunu kendilerine değil, işin çözümü için devlete yazmam gerektiği belirtildi..

Ya hu arkadaş, sen düşünemiyorsun bizde sana iyilik yapıyor uyarıyoruz. Sen eğer böyle değerlendiriyorsan, senin çocuğuna ne yapıldığı benim umrumda olmaz, istediğin gibi gezdir bana ne. Devlete yaz diyorsun da, bak ben yaklaşık 9 yıl önceki, 23.06.2009 tarihli bir yazımda neler yazmışım..

“Sallandıracaksın canlı yayında 10 tane ırz düşmanını, 10 tane adi hırsızı bak bakalım bir daha kimse kimsenin hakkına, namusuna tecavüz edip, kimsenin malını çalabiliyor mu?

Hatta sallandırmayı bırak bu şerefsizleri, yetki versinler bana, 50 tonluk presin altında ezmezsem namerdim. Sivrisineği öldürdüğüm de bile üzülüp, bu yüzden Allah’tan af dileyecek kadar yufka yürekli olmama rağmen, eğer gözümü kırparsam namussuzum. Aksine zevke bile duyarım”

Devlete de yazmışız değil mi?

Birisi, 3 yaşındaki çocuğu nasıl giydirelim yazmış. Kardeşim sadece 3-5 yaşındakileri değil, çocuk yaştakilerden, yani 20 yaşına kadar olan çocuklardan bahsediyoruz. Açık saçık giydirme, gittiği geldiği yerlere dikkat et ve onu uyar diyoruz, kötü mü ediyoruz. Ortalık sapık dolu işte olan olayları görüyor duyuyorsun..

“Çocuğumuz istediği gibi giyinemeyecek mi? Burası hür ve demokratik bir ülke” diyor. Kardeşim tamam da, ortalık sapık dolu görüyorsun, seni uyarıyoruz sen bana neden sen sapık düşüncelisin diyorsun. İdam kanunu da gelmediğine göre ne yapacaksın, önlemini kendin alacaksın ve çocuğunla ilgileneceksin bu kadar basit..