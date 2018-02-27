Çekya'nın başkenti Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan YPG elebaşı Salih Müslüm serbest bırakıldı.

Çekya’nın başkenti Prag’da bugün mahkemeye çıkarılan YPG elebaşı Salih Müslüm serbest bırakıldı.

Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslüm, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.

Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslüm’in duruşması TSİ 13:00’da başladı. Kısa sürede Salih Müslüm serbest kaldı.

Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.

“ÇEKYA’NIN İMTİHAN GÜNÜ”

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Hakkında kırmızı bülten çıkardığımız PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslüm, 24 Şubat’ta Çek Cumhuriyeti’nde gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya’nın imtihan günüdür. Umarım Çekya terörle mücadelede hassasiyeti görür ve gerekli dayanışma ile bu teröristi bize iade eder” dedi.