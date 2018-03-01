Sağlıkçılar yıpranma payının yasalaşmasını bekliyor

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve diğer özlük haklarındaki iyileştirmelerin yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve diğer özlük haklarındaki iyileştirmelerin yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun, mesleki sorunlarına çözüm bekleyen sağlık çalışanlarının sürekli müjdeler verilip oyalandığını, bunun bir gelenek haline geldiğini savunarak, “Başta yıpranma payı olmak üzere özlük haklarında iyileştirilmelerin yapılacağı yıllardır sadece söylenmektedir. Söylenmeye de devam etmektedir. Siyasilerimizin kamuoyuna müjde olarak sunduğu bu tür açıklamaları sürekli yaparken icraatın gereğini ise bir türlü ortaya koymamaları düşündürücüdür. 5 yıldır sürekli yıpranma payı müjdesi verilmektedir ama ortaya çıkan somut bir adım yoktur. Cezaevlerinde görev yapan gardiyanlar KHK ile yıpranma payına bir günde kavuşurken, sağlık çalışanları 5 yıldır müjdelerle oyalanmaktadır. Büyük bir beklenti oluşturulmakta fakat aradan biraz süre geçtikten sonra yine hayal kırıklığı ve hüsran yaşanmaktadır” dedi.

“Müjde değil yasa bekliyoruz”

Artık her 14 Mart Tıp Bayramının yerine getirilmeyen ve bir sene sonraki tıp bayramında tekrar edilen müjdelerin verildiği bir tarihe dönüştürüldüğünü savunan Olgun, müjde değil verilen sözlerin yasalaşmasını beklediklerini ifade etti. Olgun, “Sağlık çalışanları artık söz duymaktan yorulmuş, müjdeler dinlemekten sıkılmıştır. Herkes icraat görmek istemektedir. Sağlık çalışanlarının bu beklentisinin karşılanması adına hazırlanan bir tasarı var ise bir an önce kamuoyu ile paylaşılmasını ve sosyal taraflar ile en kısa sürede istişare edilerek yasalaşmasını istiyoruz. Bu nedenle yaklaşık 2 hafta öncesinden ilan ediyoruz; 14 Mart’ta yıpranma payı müjdesini değil, yıpranma payı ve diğer özlük haklarındaki iyileştirmelerin ete kemiğe bürünerek TBMM’den geçtiği bir icraat bekliyoruz” diye konuştu.