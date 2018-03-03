Racu belde merkezi ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Racu belde merkezini ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in Racu belde merkezini ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2434 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434 oldu.

Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ hedefleri vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla başlatılan harekat tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ’a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis’ten uçak, çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Askeri hareketliliğinde de sürdüğü bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

TSK ve ÖSO, Afrin’de ikinci belde merkezini ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Afrin’in stratejik öneme sahip Racu belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı. Belde merkezinde direnmeye çalışan az sayıdaki teröristle çatışmalar sürüyor.

Racu’daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Racu belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ, şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı.

ÖSO unsurları ele geçirdikleri belde merkezinin büyük bölümünü kontrollerine alırken, az sayıdaki noktada direnmeye çalışan kadın teröristlerle yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da sürüyor.

Stratejik önem sahip Racu belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 2’si belde merkezi, 93’i köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 21’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 123 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

“Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.