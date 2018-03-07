Pulat bu ay devreye girecek!

Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin ABD’nin verdiği tanksavarlarla yaptığı saldırılar üzerine, acil ihtiyacı karşılamak üzere Pulat aktif koruma sistemi geliştirildi. Sistemin bu ay devreye gireceğini belirten Milli Savunma Bakanı Canikli, tankı hedef alan mühimmatın 10 metre kala imha edileceğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin ABD’nin verdiği tanksavarlarla yaptığı saldırılar üzerine, acil ihtiyacı karşılamak üzere Pulat aktif koruma sistemi geliştirildi. Sistemin bu ay devreye gireceğini belirten Milli Savunma Bakanı Canikli, tankı hedef alan mühimmatın 10 metre kala imha edileceğini söyledi.

Savunma sanayiinde dünyanın geliştirmeye çalıştığı aktif koruma sistemleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda artan ihtiyaç üzerine Türk savunma sanayii tarafından geliştirildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pulat aktif koruma sistemini tamamen yerli olarak ürettiklerini ve Mart ayında tanklara monte etmeye başlayacaklarını açıkladı. Envanterdeki tanklar tanksavar, roket ve füzelere karşı Pulat zırhıyla kuşanacak.

AFRİN’DEKİLERE DE TAKILACAK

Pulat sistemi, ay sonundan itibaren Afrin’de görev alan tanklara da entegre edilecek. Aselsan’ın milli tank Altay için geliştirdiği Akkor sistemine ilişkin çalışmalar ise sürüyor. Akkor’un Pulat sisteminden başka bir ürün olduğunu belirten Bakan Canikli, “O da atılan mühimmatı 100 metre mesafede karşılıyor. Aynı S400’lerin çalışma mantığında” bilgisini verdi.

ACİL İHTİYAÇ İÇİN ÜRETİLDİ

Pulat projesi, M60 tank modernizasyonunda oluşan acil ihtiyaç nedeniyle başlatıldı. 28 Haziran 2017’de Aselsan özkaynakları ile başlatılan proje kapsamında Pulat sisteminin 1 yıl içinde M60-T tanklarına entegre edilecek şekilde kalifikasyonunun tamamlanması hedefleniyordu. Ancak sistem, Zeytin Dalı Harekatı’nda ABD’nin terörist örgüte silah desteği kapsamında verdiği antitank füzeleri tehdit oluşturunca, öngörülenden daha kısa sürede tamamlandı.