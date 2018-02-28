Prim borçluları için Ziraat Bankası desteği başlıyor

Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Gülcihan, esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri için uygun koşullarda kredi imkanı sunacaklarını, başvuruların 1 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Gülcihan, esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri için uygun koşullarda kredi imkanı sunacaklarını, başvuruların 1 Mart’ta başlayacağını bildirdi.

Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Turgut Gülcihan, emeklilik hakkı doğmuş ancak prim borcu bulunan Bağkur’lulara kredi sağlanmasını içeren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasındaki iş birliği protokolüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan protokolle 2011 ve 2016’daki iş birliklerinde olduğu gibi Bağkur prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşlara, borçlarını ödeyip emekli olabilme imkanı sağlandığını hatırlatan Gülcihan, Bağkur kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri için uygun koşullarda kredi imkanı sunacaklarını bildirdi.

Gülcihan, kredilendirme kapsamına birikmiş sigorta prim borcu, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalarının dahil edildiğini bildirdi.

“Kredi taksitleri bağlanacak maaşla karşılanacak”

Turgut Gülcihan, kredinin 48 aya varan vade avantajı ve aylık yüzde 1,28 faiz oranı ile sunulacağını belirterek, kredi kapsamında herhangi bir komisyon tahsil edilmeyeceğini, kredinin taksitlerinin bağlanacak emekli maaşı ile karşılanacağını söyledi.

“Tüm Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılabilecek”

Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Gülcihan, krediden faydalanmak isteyen vatandaşların neler yapması gerektiğine ilişkin, şunları kaydetti:

“Vatandaşlar, öncelikle prim/borçlanma tutarlarının ne kadar olduğunu ve sigorta prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarının ne kadar olduğunu öğrenebilmek için SGK il/merkez müdürlüklerine başvurmalıdır. Söz konusu bilgileri içeren form ile bankamız şubelerine başvuruda bulunabilirler. Kredi kullandırımı uygun bulunan vatandaşlar, kullandırılan kredi tutarının vadesiz hesabında tutulduğunu gösteren, bankamızca düzenlenen yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunacaklar. SGK il/merkez müdürlüklerince verilen, sigortalının talebinin kabul edildiğini, prim borcunun kurum hesabına aktarılması halinde emekli aylığının bağlanacağını içeren belge, başvuru yapılan şubeye ibraz edildiğinde sigortalının vadesiz hesabında bekleyen tutar, kuruma aktarılacaktır. Kurum tarafından sigortalıya bağlanan yaşlılık aylığı ile kredi taksitlerinin ödemesi yapılacaktır.”

Gülcihan, başvuruların yarın başlayacağını, tüm Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılabileceğini bildirdi.



“1,6 milyar lira kredi kullandırdık”

Turgut Gülcihan, 2011 ve 2016 yıllarında da prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşlara kredi desteği sunduklarını hatırlatarak, 2011 yılında 89 bin 649 vatandaşa 1 milyar 489 milyon 441 bin 162 lira kredi kullandırımı yaptıklarını, 2011’de ilgili vatandaşlara ortalama 16 bin 600 liralık kredi kullandırdıklarını bildirdi.