PRF. DR SAYIN AHMET GÜNER, BADEM GÖZLÜLER SİZİ HEP MİNNETLE ANACAKLAR-Ümit Sürmeli-Yeni Meram Gazetesi

Yüreği güzel ise insanın, taşıyorsa katıksız ve dürüstçe Tanrı sevgisini içinde,

Dalkavukluk ve riya, benliğini sarmamışsa tümden,

İnsan olarak yaratılmanın erdemini ruhunun derinliklerinde hissediyorsa eğer, işte ben buyum diyebiliyorsa haktan yana tavır koyarken.

Arkasında saygı, minnet, şükranla dolu izler bırakır.

Tam 22 yıl oldu badem gözlülerimle birlikte yola çıkışımız.

Ne badireler atlattık!

Ne hakaretlere uğradık!

En yakınlarımız bile cephe alıp bu sessiz canlara ulaşmamızı ayıpladılar, hakir gördüler, hatta utandılar!

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ilk iletişimim Prof. Dr. Sayın Veysi Aslan ile başladı.

Fakülte olanakları oldukça eksik ama yürekli bir dekan var. Yardımcısı ise derneğimizin gönüllü danışmanlığını hemen üstlenen ve 21 sene boyunca gocunmadan yol arkadaşlığımızı yapan Prof. Dr. Sayın Mehmet Maden.

Birlikte koştuk, birlikte protokol hazırladık, birlikte sessiz canlarımıza ulaşmaya çalıştık.

Sayın Veysi Aslan’ın ayrılması ile de fakültedeki zorlu yolculuk başladı.

Öğretim üyeleri sanki orada onları denetliyoruz fikrine kapıldılar.

Oysa veteriner hekimlik eğitimi almayan biri denetleyemez. Biz sadece fakülte ile yapılan protokol gereği sahipsiz canlarımız tedavi için getirilince, onlara iyi davranılmasını bekliyorduk.

Sahipsizlerdi ama tedavi giderlerini yapılan protokol gereği sağolsunlar, 1997’den itibaren tek başına Selçuklu Belediyesi üstlenmişti. Nedeni de o dönem belediye başkanı olan Sayın İsmail Öksüzler derneğimize 5 milyon bağış yapacağını açılış töreninde söylemiş bizde daha sonra kendisini ziyaret ederek bu parayı almak istemediğimizi, bu para karşılığında 5 yıl süreyle sahipsiz tüm hayvanların tedavilerinin karşılanmasını ve bu parayı her yıl doğrudan, yapılan masraf karşılığı, Veteriner Fakültesi’ne yatırmasını istediğimizi belirterek, hazırlanan protokolü kendisine sunmuştuk.

Sayın Veysi Aslan ve Sayın Mehmet Maden ve İl Çevre Müd. Sayın Mehmet Bilgiç, Müdür Yardımcısı Sayın Osman Nevres Yılmazlar ve ben, bu protokolü imzalatmanın mutluluğunu ve uygulamadaki rahatlığını hep birlikte 5 yıl yaşadık.

Dekan değişikliği ve 2001 yılında, 4 belediye ve Veteriner Fakültesi arasındaki protokolden sonra fakültede Prof. Dr. Sayın Ahmet Güner’in göreve gelişine kadar ki yıllarda neler yaşamadık ki?

İnsanın hastası hastanede kaybolur mu?

Tedavi edilen köpekler, kediler kayboluyordu!

Defalarca dekanlığı ve öğretim üyelerini uyarmamıza ve ‘Bakın öğrencilerinizi uyarın, öğretim üyelerinizi uyarın, bu sahipsiz hayvanlardan fakülte para kazanıyor. Bedava bakılmıyorlar. Üstelik kaybolanlarında tedavi parası ödeniyor’ dememize rağmen bizi hep karşı taraf olarak nitelediler.

Fakültede yem var. Fakültede öğretim görevlilerin gösterdiği yemlikler açık ama hayvanlara yem veren yok! Oto kontrol yok ve açlıktan ölen hayvan var!

Bütün bunlar ne zaman kesildi?

Sayın Ahmet Güner göreve geldi.

Önce gönüllülerle, derneğimizle iletişim kurdu.

Birbirimizi anlamamız için bana ters bakan, sırf eleştirmek için var olduğumu zanneden herkesle toplantılar düzenledi ve birbirimizi anlamamızı sağladı.

Telefonunu 24 saat bizlere açtı.

Asla rahatsız olmadı.

Aramamızdan gocunmadı.

O çözüm adamıydı.

Makamına sıkı sıkı sarılıp, birilerinin gözüne girip, uydusu olmaktansa, Veteriner Fakültesi’nden mezun olurken ettiği yemini unutmayan, tüm etik kurallara uyan ve uygulanması içinde çabalayan kişiliği ile de sorunsuz yıllar geçirdik.

Cerrahi de, dahiliyede, doğumda da yaşanılan her olumsuzluğu bire bir Dekan’ın arabuluculuğu olmadan Sayın Öğretim Görevlilerimizle çözdük.

Artık sessiz canlarımız üvey evlat muamelesi görmüyorlar ve badem gözlülerimiz şefkatli ellere teslim ediliyordu.

Temizlik yapılırken kaçan kediyi tam 3 saat tüm fakültede arattırarak buldu.

Gece gelen her hayvan için ‘ACİL SERVİS’ DEVLET HASTANELERİ GİBİ ÇALIŞTI VE NÖBETÇİ CERRAHLAR HEMEN MÜDAHALE ETTİLER.

Son derece nazik, son yıllarda gittikçe azalan bürokrasi terbiyesini özümlemiş, saygın kişiliğini makamına yansıtmış biri olarak hep gönlümüzde yaşatacağız.

Hele hele TBMM’den çıkan, yasalaşan 5199 Sayılı Kanunu içine sindiren.

Şahsi hevesine alet etmeden mesleğinin gereğini yapan, ezme, yok etme, gücünü deneme, başkalarına yapamadığı işkenceleri yaparak, tatmin olan insanların ellerinden çekmediği kalmayan bu sessiz canlar, badem gözlüler, tek suçları köpek olarak yaratılmanın cezasını çeken vefalı dostlar, Sayın Ahmet Güner’i hiç ama hiç unutmayacaklar.

Sağlıkla, mutlulukla, huzurla dolu, sevdiklerinizle birlikte bir yaşam diliyoruz.

Bu canların yüzünü hep güldürdünüz, sizi hiç unutmayacağız.

Dilerim örnek olursunuz, dilerim örnek alınırsınız.

Sizi derneğimin tüm üyeleri adına saygıyla selamlıyorum efendim.