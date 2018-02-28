“Postmodern darbe Anadolu sermayesini de vurdu”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, Türk siyasi tarihine "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, iş dünyası olarak büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, Türk siyasi tarihine “post modern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinde, iş dünyası olarak büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Okka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, tahribat ve kötü hatıralarının hafızalarda silinmediğini söyledi.

Sürecin, Türkiye’nin demokrasi tarihine kara leke olarak geçtiğini ve sadece siyasi değil, sosyal ve ekonomik etkileri olduğunu belirten Okka, şunları kaydetti:

“Bu dönemde iş dünyası olarak büyük zorluklar yaşadık. 28 Şubat, merhum Turgut Özal’ın dışa açık büyüme modeliyle filizlenmekte olan Anadolu sermayesine büyük tahribat verdi. Firmalarımız isim isim ‘yeşil sermaye’, ‘irticacı sermaye’ adıyla etiketlenerek çalışmalarına zorluklar getirildi, satışları kısıtlandı, kamu ihalelerine girmeleri yasaklandı. Bankalardan kredi çekmeleri engellendi. Keyfi olarak sigorta ve vergi cezaları kesildi. Firmalarımızın aldıkları teşvikler hukuksuz şekilde iptal edildi. Bu süreç, Anadolu sermayesine yapılmış bir darbe gibiydi. İşadamlarımıza, sanayicilerimize yapılmış bir darbeydi. Türkiye ekonomisini geriye götürmüştür.”