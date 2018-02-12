PKK’nın Suriye’deki ‘kara kutusu’ öldürüldü

PKK’nın Suriye’deki istihbarat sorumlusu ve gölge elebaşı “Cudi Amed” kod adlı terörist 5 Şubat’ta Haseke’de öldürüldü.

PKK’nın Suriye’deki istihbarat sorumlusu ve gölge elebaşı “Cudi Amed” kod adlı terörist 5 Şubat’ta Haseke’de öldürüldü.

ABD’nin PKK’ya cephane yardımlarını organize eden ‘kara kutu’ Cudi Amed, 5 Şubat’ta Haseke’de öldürüldü. Türkiye’deki pek çok saldırıda onun parmağı vardı.

Suriye PKK’sı İstihbarat Sorumlusu ‘Cudi Amed’ kod adlı terörist, 5 Şubat’ta Haseke’de öldürüldü. ABD’nin 2014 yılından başlayarak Suriye’de terör örgütüne verdiği silahları teslim alan ve sonrasında sevk ve idaresini gerçekleştiren Diyarbakır doğumlu Cudi Amed, bölgeye 2012 yılında Kandil’den gönderildi. PKK’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği birçok katliamın emrini veren kişi olan terör elebaşısı, Suriye PKK’sının ‘gölge lideri’ olarak biliniyordu.

BATILI AJANLAR EĞİTTİ

Yeni Şafak’tan Yılmaz Bilgen’in haberine göre; Haseke’de öldürülen Cudi Amed, 1990’lı yıllarda ilk olarak Alman ve Belçikalı istihbaratçılar tarafından özel olarak eğitildi. Kandil’in 2012 yılında Suriye’ye yolladığı Amed, 2013-2014 döneminde ise CIAtarafından çok yönlü eğitime tabi tutuldu.

Yeni Şafak, ABD’nin Fiş Habur hattını kullanarak karadan, Rimeylan Üssü’nü kullanarak da havadan yaptığı tüm sevkiyatın Cudi Amed tarafından teslim alındığı bilgisine ulaştı. Cudi Amed, ABD’li yetkililerle Haseke’deki askeri kampta gerçekleştirdiği bir görüşme sonrası öldürüldü.

EBU RASEYN’DE İNFAZ ETTİLER

PKK, terör örgütü elebaşısının örgüt içerisindeki ağırlığı ve Afrin’de devam eden savaşı gerekçe göstererek 5 Şubat günü yaşanan olayı gizleme kararı aldı. ABD’nin ‘kara gücümüz’ dediği Suriye PKK’sının üst düzey yöneticilerinden Cudi Amed, Haseke’ye bağlı Ebu Raseyn nahiyesinden geçişi esnasında 4 korumasıyla birlikte saldırıya uğradı. Doçka ve Biksi tipi otomatik tüfeklerle terör elebaşısının seyir halindeki arabasına yönelik yapılan saldırıda Amed ile 2 koruması olay yerinde öldü. Haseke’ye bağlı Tel Temir ve Rasul Ayn bölgeleri arasındaki Ebu Raseyn’de yaşanan olay sonrası PKK’lıların kasabaya gelerek tüm cep telefonlarını incelediği, olay anına ilişkin tüm görüntü ve fotoğrafları sildiği kaydedildi. PKK’nın sözde Suriye İstihbarat Sorumlusu Cudi Amed, Esed’in istihbarat birimi El-Muhaberat ve İranlı yetkililerle örgütün tüm bağlantılarını da sağlıyordu.

SEVKİYATI DA YÖNETİYORDU

Bölgede bilgi veren kaynaklar, son 1 yıllık süreçte Afrin’e yönelik silah sevkiyatının da yine Münbiç-Halep-Şeyh Maksud-Nubl güzergahından Amed’in organizasyonuyla gerçekleştiğini kaydediyor. Afrin’e yapılan sevkiyatın tamamı, ABD’nin DEAŞ gerekçesiyle PKK’ya teslim ettiği silah ve cephanelerden oluşuyor.

Yeni Şafak