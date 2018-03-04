PKK’nın en güvendiği kale 5 saatte yıkıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı harekâtında önemli bir aşama olarak değerlendirilen Raco beldesinde hâkimiyeti sağladı. Raco merkezine yönelik operasyon 8 saatte tamamlandı. Böylece Raco, Bülbül’den sonra ele geçirilen ikinci büyük belde oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı harekâtında önemli bir aşama olarak değerlendirilen Raco beldesinde hâkimiyeti sağladı. Raco merkezine yönelik operasyon 8 saatte tamamlandı. Böylece Raco, Bülbül’den sonra ele geçirilen ikinci büyük belde oldu.

Türk ordusu ve ÖSO, Afrin’e bir adım daha yaklaştı. Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı’nda karargâh kurduğu Raco 100 yıl sonra yeniden Türk ordusunun denetimine geçti. Raco’da en az 10 terörist öldürüldü.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi’nin kırsalında terör örgütü PYD/ PKK’ya her cepheden ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 43’üncü gününde teröristlerin savunma hatlarına çok ağır darbeler vurdu.

RACO MERKEZİ 5 SAATTE ALINDI

Afrin kent merkezi yolunda stratejik noktada bulunan Raco Beldesi’ni kuzey, batı ve güneyden kıskaca alan birlikler, dün sabah erken saatlerde operasyon başlattı. TSK birlikleri ve ÖSO’ya bağlı 4 gruptan 400 özel eğitimli komandoya, F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleri destek verdi. Terör hedefleri ayrıca tank ve obüslerle de ateş altına aldı. Askeri birlikler, Afrin’e 17 kilometre uzaklıkta bulunan Raco’nun batısındaki dış mahallelere ulaştı.

Şeyh Hadid Köyü ve Baflun Dağı’nda çatışma çıktı. Teröristlerin yere döşediği el yapımı bombaların patlaması sonucu, Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu. Aralıksız 5 saat süren şiddetli çatışmaların ardından belde merkezine girildi. Böylece Bülbül’den sonra ikinci belde merkezi de TSK ve ÖSO’nun eline geçmiş oldu.

RACO DÜŞERSE…

Raco’daki yerel kaynaklar, kent merkezinde ve evlerin arasında gizlenen PKK/PYD’li teröristlerin, militan ve silah takviyesi alamadan uçaklar ve kara unsurları tarafından bozguna uğratıldığını bildirdi. Raco’nun 2 çıkış noktasından biri olan ÖSO kontrolündeki Bülbül kırsalına kaçamayan teröristlerin, diğer çıkış yolu olan Badinli Köyü’ne ulaşmaya çalışırken kayıplar verdiği kaydedildi. Belde merkezinden çekilen teröristlerin kırsala açılan 4 tünelden Afrin’e kaçtığı öğrenildi. Büyük panik yaşayan teröristlerin telsiz konuşmalarına, “Raco düşerse Afrin’i de kaybederiz” anonslarının yansıdığı ifade edildi.

SAVUNMA HATTI KIRILDI

Raco’nun ele geçirilmesiyle pusu kurarak sızma yapan teröristlerin kuzeybatı direnişi ve savunma hattı kırıldı. Raco merkezinin birçok noktasında örgütün tünel ve büyük çukurlar kazdığı görüldü. ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tümeni ve Muntasır Billah Tugayı, Raco’dan kaçan teröristlerin gittiği Badinli Köyü’nü akşam saatlerinde şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdi.

Ardından TSK ve ÖSO birlikleri Meydanki Barajı’na ulaştı. Şeran Beldesi’ne bağlı Ali Bezanlı ve Karkin köyleri de PKK/PYD’den temizlendi. Afrin’in doğusundaki Kefr Cenne Köyü’nde Şii milislerin bulunduğu bir bina savaş uçaklarınca vuruldu. Milis gücünden 30 kişinin öldüğü bildirildi.

100 YIL SONRA

Raco, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip. Mustafa Kemal Atatürk, 7. Ordu Komutanı olarak 26 Ekim 1918 tarihinde İngilizlere ve asi Arap kuvvetlerine karşı kazandığı ve 1. Dünya Savaşı’nın en son meydan muharebesi olarak bilinen Katme Savaşı’ndan sonra ordu karargâhını 30 Ekim 1918’de Raco’ya taşımıştı. Türk askeri, tam 100 yıl sonra Atatürk’ün komutan olarak bir anlamda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin güney ve güneydoğu sınırlarını kafasında şekillendirdiği Raco’ya girdi.

TÜNELLERDEN KAÇTILAR

TSK ve ÖSO’ya ait birlikler, dün günün ışımasıyla Afrin’in 5 beldesinden biri olan stratejik Raco’ya operasyon başlattı. 5 saat süren çatışma sonrası, PKK/PYD’li teröristler tünellerden kaçarak beldeyi terk etti.