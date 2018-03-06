PKK’nın 30 yıllık planı çöktü

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından PKK'nın 30 yıllık planı da çökmüş oldu. PKK/YPG'li teröristler Afrin üzerinden Amanos dağlarına sızarak çok sayıda asker, polis ve sivili şehit etmişti. Uzun yıllardır kontrol ettikleri Afrin'de geçiş güzergahlarını kontrol altına alan TSK ilerledikçe teröristler bölgede sıkışıp kaldı.

TSK ve ÖSO’nun Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından PKK’nın 30 yıllık planı da çökmüş oldu. PKK/YPG’li teröristler Afrin üzerinden Amanos dağlarına sızarak çok sayıda asker, polis ve sivili şehit etmişti. Uzun yıllardır kontrol ettikleri Afrin’de geçiş güzergahlarını kontrol altına alan TSK ilerledikçe teröristler bölgede sıkışıp kaldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Raco’yu alınca, yıllardır bölgede çok sayıda asker, polis ve sivili şehit eden PKK’nın, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz’e geçiş hayali suya düştü. Hatay ve Osmaniye kırsalındaki teröristler de Afrin’e dönemedikleri için bölgede sıkışıp kaldı.

PKK, Suriye’deki iç savaşın başlamasından önce Hatay’ın Hassa ilçesinden Amanos Dağları’na sızdı. Buradan da sözde Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında düzenlediği saldırılarla, çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşı şehit etti.

Kandil’e şifreli mesaj gönderip sıkıştıklarını söylediler

Afrin’in, YPG’nin kontrolüne geçmesinden sonra PKK’lı teröristler yaz aylarında Hatay kırsalına sızarak saldırılarını sürdürürken kışın YPG’li olarak Raco, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerine dönüyordu. Sabah’ta yer alan habere göre; İstihbarat birimleri, sınırda kontrolün sağlanmasıyla Raco’ya geri dönemeyen Amanos kırsalındaki 15 teröristin, Kandil’e şifreli mesajlar gönderip sıkıştıklarını ve yardım istediklerini öğrendi.